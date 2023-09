La Ligue des Champions sera la dernière mission de Claude Leleux à la tête d'Isières

Isières aura aussi l’honneur de représenter la Belgique. Malheureusement, le calendrier un peu particulier privera la Fraternelle de deux cadres. "Nico Dulieu et Vincent Cuvelier ne peuvent pas se libérer samedi, déplore Claude Leleux. J’ai donc demandé à Xavier Fiasse de venir nous aider vu ses qualités au tamis. Car le llarges est un peu différent. Il n’y a que deux livreurs qui enchaînent les jeux. Vu l’absence de Nicolas, j’avais besoin d’un second (aux côtés de Valentin Aubert) pour ne pas fatiguer mes frappeurs qui seront Jimmy Birlouet, Donatien Delbecq et Jonas Scarcez." Opposés aux Hollandais de Franeker et aux Espagnols de Benidorm, sur le ballodrome d’Hasnon en matinée, les Athois partent dans l’inconnu. "On ne connaît pas trop nos adversaires. On sait juste que ce sont deux très bonnes équipes dans leur pays. À part Donatien et Xavier, mes joueurs vont découvrir le llarges où l’on joue… sans gant. On y va forcément pour gagner. Mais on veut aussi prendre du plaisir avant tout."