D3A ACFF: "Régulièrement, le scénario prévu ne se réalise pas" sait-on au Pays Vert

"Tout peut aller très vite"

La spirale est donc positive et la question est de savoir si elle va se poursuivre. "Si je pouvais répondre par oui, je le ferai sans hésiter, sourit Pascal Verriest . Mais seul l’avenir nous le dira ! On verra dimanche si, à la maison, on peut continuer à emmagasiner des points et aussi de la confiance. On va essayer que ce soit le cas, car c’est toujours plus agréable de se retrouver durant la semaine qui suit si la victoire est d’actualité. Mais tout peut aller très vite en foot. C’est bateau, mais prenons match par match, car cela nous réussit jusqu’ici plutôt bien !"

Place à deux rencontres à la maison pour les huit jours à venir. Sur papier, la première a l’air moins compliquée à négocier que la deuxième, Jodoigne, quatorzième, se présentant ce dimanche avant que ce ne soit au tour de Manage, dauphin d’Onhaye. "Ce sont deux belles occasions de poursuivre notre belle moisson. Manage paraît plus à l’aise en ce début de saison que Jodoigne, mais ne sous-estimons personne ! Si je suis convaincu qu’on peut gagner contre n’importe quel adversaire, je suis tout aussi sûr qu’on peut être battu par n’importe qui. Bien des choses imprévisibles peuvent se produire dans un match. Regardez à Perwez: on sort une bonne première période, mais on ne marque pas et on se retrouve même mené ! Ce n’était pas logique et pourtant, c’est arrivé. En foot, un scénario écrit à l’avance n’existe pas. Ou du moins, régulièrement, celui qui est prévu ne se réalise pas."

Trois ou quatre touches

Deux fois à la maison, ça veut dire s’adapter à une pelouse qui fait grimacer Pascal Verriest. "Le complexe est magnifique à Ath, mais ce qui manque, c’est un terrain de meilleure qualité. Le club fait tout son possible, mais chaque adversaire qui s’y déplace le fait aussi remarquer. Jouer en un ou deux temps n’est pas réalisable. Il faut toujours trois ou quatre touches, ce qui ralentit tout, alors qu’en D3, les joueurs savent prester plus vite, souligne un coach qui a essentiellement connu le foot en Flandre. Où il y a aussi de mauvais terrains !, précise-t-il. Cette saison, on est allé jouer à Mons, Monceau et Perwez où les terrains étaient bons."

Au stade des Géants, ce n’est un secret pour personne, car c’est vieux comme le monde, la pelouse n’a jamais été un billard. "Avec la pluie de ce vendredi et le travail qui y sera effectué avec le rouleau ce samedi, ça devrait le faire", positive Pascal qui défiera Jodoigne avec Biévez, Charlo, Leleu, Druart, Herbecq, Nzuzi, Bonnier, Vallera qui rentre de suspension, Vandeville qui revient de blessure, Hospied, Bamenga, Dekampener, Dupont, Dutilleul, Fosso et Diumasumbu. Cortvrint a la jaunisse de cartons. Dubois, Mundine, Valenti, Revercez et Smajo sont blessés.

Quant à l’adversaire du jour: "Tu n’inscris jamais cinq goals par simple hasard (NDRL: Jodoigne sort d’une nette victoire 5-1 face à Couvin) . C’est une équipe qui preste très bien en bloc. Il faudra le bouger pour se procurer des occasions."