Le plus grand défi de Belœil cette saison est de construire un noyau qui puisse assurer le maintien du club en D3. Seulement voilà. Si beaucoup de joueurs sont arrivés, le noyau a aussi perdu des plumes ces derniers temps puisque des garçons comme Coello, Onkeya et Azabe n’ont pas été conservés et que pour un joueur comme Dione, blessé récurrent, l’aventure s’est déjà arrêtée également.

Il ne faudrait pas que Jérémy Descarpentries se retrouve sans munitions lorsque les suspensions et blessures feront leur œuvre. Heureusement, l’heure n’est pas à l’improvisation, comme l’explique Martial Flammia.

"Il n’est pas question de se retrouver avec un noyau qui ne compterait plus que quinze joueurs à un certain moment, indique le président. C’est pourquoi nous préparons déjà le mois de janvier avec attention. Évidemment, on ne va pas tout chambouler, surtout si d’ici là nous prenons pas mal de points. Il faut savoir que Jérémy a un challenge incroyable à relever. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous respectons les règles financières. S’il y avait de l’argent en plus des primes de match, nous pourrions conserver plus facilement nos joueurs. Or, chez nous, ce n’est pas le cas. Si un joueur n’est pas repris, il n’a rien. Les garçons le savent. En tout cas, j’espère que ça se passera bien comme ça et qu’il n’y aura pas trop d’abandons en cours de route. Quoi qu’il en soit, nous essaierons d’attirer des joueurs en janvier à nos conditions et s’il faut aller chercher des jeunes pour qu’ils aient l’occasion de se montrer, je ne suis pas fermé du tout à cette idée."

Retrouvailles avec Pio

En attendant, Belœil va tenter de maintenir son brevet d’invincibilité à domicile en championnat avec la réception du Symphorinois. Le match des retrouvailles entre Jérémy Descarpentries et Axel Pio. "La saison dernière, dans le contenu, cette équipe était la plus belle de la série, assure le T1. Il y a eu des changements, mais l’ossature est toujours là et des garçons comme Pio se sont ajoutés. Le Symphorinois finira dans le Top 5. De notre côté, nous devons montrer que notre terrain est une forteresse. L’adversaire est habitué à un grand terrain et le nôtre est plus petit. Maintenant, nous devons faire preuve de plus de détermination et notre collectif doit devenir notre point fort. Il faut se mettre en mode guerriers, nous battre les uns pour les autres."

Milongui et Baelongandi sont de retour. Ba est blessé. Le coach choisira parmi Okombi, Zimine, G. Flamant, Baelongandi, Gassama, Milongui, Hassaini, J. Flamant, Dubois, Jephte, Flammia, Mukala, Kragbé, El Ouahab, Limbourg, Ryelandt, Debenest, Calicchio et Kimbaloula.