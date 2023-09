D2 ACFF: Titulaire contre Tournai, Elyes El Koffi, le gardien acrenois, a mis fin à son long calvaire

C’était le début d’un véritable chemin de croix pour le jeune homme. Mentalement, il a dû se montrer solide. "Deux opérations, des mois en chaise roulante puis en béquilles… J’ai plusieurs fois cru que le football était fini pour moi. Les médecins me donnaient même peu de chances de remarcher normalement. J’ai effectué plus de 100 séances de kiné. Plusieurs fois, j’ai failli tout plaquer. Mentalement, il y a eu des passages à vide. J’ai, par exemple, vu le gardien qui était derrière moi chez les jeunes monter en équipe première. Ce sont de dures épreuves à passer. Je ne pouvais m’empêcher de me dire que ce devait être ma place. Heureusement, j’ai pu compter sur l’apport de ma famille, de mes proches et surtout de ma femme. C’est grâce à eux que je suis resté dans le milieu. Car ce fut une très longue année et demi de galères…"

Rien ne vaut un match officiel

Mais celui qui a approché la Real durant l’été a reçu la récompense pour le courage dont il a fait preuve. Sa titularisation contre Tournai sonnait un peu comme la fin d’un long tunnel. "Il y avait eu quelques présences en matchs amicaux. Mais rien ne vaut une rencontre officielle. J’ai été gâté en plus: un derby, le remplacement de Lucas Alexandre. Mais je pense m’en être bien sorti. J’ai l’habitude de gérer la pression car j’ai eu des derbys contre Anderlecht, Bruges et le Standard durant ma formation. J’ai aussi dû gérer une petite appréhension par rapport à mon genou. Mais cela a été. De toute façon, je sais qu’il finira par craquer une nouvelle fois un jour ou l’autre. Je profite donc au maximum de ma présence sur le terrain. Même si j’ai toujours l’ambition de rebondir vers le monde professionnel". Cela passera forcément par de bonnes prestations sous la vareuse des Camomilles cette saison. Et la première fut plutôt prometteuse. "Cela a été un duel paradoxal pour moi. D’un côté, je réalise quelques arrêts qui nous gardent dans le match. Sans cela, le marquoir aurait pu s’envoler à 2-4 voire 2-5. Mais de l’autre, je prends trois buts… Je ne peux donc pas être satisfait à 100%. Parce qu’en tant que gardien, on vise toujours la feuille blanche. Toutefois, je n’ai pas grand-chose à me reprocher sur les buts pris. À part peut-être sur le troisième. J’aurais certainement dû m’imposer plus sur le corner car le ballon arrive dans mon petit rectangle". Ce sentiment mitigé était partagé par une bonne partie de l’équipe dimanche dernier. "On n’a certainement pas réalisé notre meilleure performance de la saison. On donne les trois buts un peu trop facilement Mais on ne peut pas dire non plus qu’on soit passé totalement à travers la rencontre. Sinon, on ne revient jamais".

Mais le dernier rempart acrenois reconnaît que tout le monde devra montrer un meilleur visage face à la lanterne rouge, Hamoir. "On avait réalisé quatre bons matchs avant le derby. On ne doit certainement pas tout jeter après une sortie de moindre qualité".

"Tout casser jusqu’au retour de Lucas"

De son côté, Elyes El Koffi espère bien enchaîner et continuer à faire ses preuves. "En signant à la Real, je savais que Mathéo Bovy venait de signer et que Lucas Alexandre est un excellent gardien. Il l’a prouvé la saison dernière. J’ai énormément de chances à apprendre de lui. Ce n’était pas évident d’arriver comme 3e gardien après ma longue blessure. Mais je ne me suis pas pris la tête. J’ai travaillé et j’ai eu le bonheur de passer second. Ici, on sait que Lucas est absent pendant deux à trois semaines car il joue la Coupe du monde en Malaisie. J’ai reçu ma chance contre Tournai. J’espère que ce sera encore le cas dimanche. Mon but, c’est de tout casser pour compliquer la tâche des coachs quand les trois portiers seront là".