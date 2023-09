D2 ACFF: "Améliorer absolument les fins de match", espère Bilal Zanzan (Tournai)

Bilal, comment qualifiez-vous votre début de saison ?

Pour l’instant, je suis relativement content, surtout en regardant l’évolution: sur le banc contre Rochefort, pas repris à Jette, quelques minutes contre Hamoir et les deux derniers matches quasi complets, même si j’ai bénéficié des absences de mes équipiers de l’entrejeu. Je ne peux malgré tout être satisfait à 100%.

Vous aviez pourtant eu voix au chapitre en préparation…

Comme tout le monde, ni plus ni moins. Le coach a logiquement équilibré le temps de jeu de chacun et de là, il a fait ses choix pour le début du championnat. J’étais déçu de ne pas en être, mais je me suis dit que la saison ne faisait que commencer, qu’elle serait longue et qu’on aurait besoin de tout le monde. J’ai travaillé en dehors des entraînements pour être prêt. Avec les blessures, mon tour est venu plus vite que prévu.

En délivrant l’assist de la victoire contre Hamoir, vous avez montré à Luigi Nasca qu’il devrait compter avec vous !

Lors de ce match, j’ai joué un petit quart d’heure. En montant, je m’étais dit qu’il fallait absolument apporter un plus. La déception était surtout très forte contre Rochefort. Lorsque l’entraîneur ne vous fait pas monter, c’est qu’il estime que vous ne pouvez rien apporter. Ça fait mal…

Les blessures de Brouckaert et Strobbe ont changé la donne…

J’ai l’habitude jouer en milieu de terrain, même si ma position est un peu différente. Je l’avais déjà expérimentée en préparation. L’avantage, c’est qu’avec Fuss et Quentin dans mon dos, c’est que je suis rappelé à l’ordre si je m’égare un peu. La communication reste vraiment essentielle.

Vous avez vécu les trois matches au cours desquels Tournai s’est fait rejoindre… Comment expliquez-vous ça ?

Par un manque de roublardise, on l’a déjà signalé. Pendant que les adversaires grappillent des minutes, simulent une crampe et nous mettent sous pression en fin de match, on a du mal à poser le ballon, on se précipite dans nos choix et on est sans doute un peu trop gentil dans certaines situations. C’était déjà le cas l’an dernier…

Qu’est-ce qui fait vraiment la différence entre D2 et D3 ?

Les attaquants sont bien plus opportunistes, les équipes ont besoin de moins d’occasions pour terminer. C’est frappant. La REAL a eu quatre possibilités et a mis trois buts. Quand je vois ce qu’on s’est créé et le score, la différence est là.

On a joué cinq matchs à peine: votre ressenti sur l’équipe ?

Elle est capable de bonnes choses comme on l’a prouvé, même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur. La marge de progression est appréciable. Je rappelle qu’on est promu, que la majorité de l’équipe n’a pas connu ce niveau. Mais les qualités sont là. On y va crescendo, surtout avec le retour des blessés…

Ganshoren est derrière vous au classement: victoire impérative et très importante !

Luigi Nasca a été clair cette semaine, annonçant que notre adversaire ne lâchait rien et qu’ils allaient jouer comme des morts de faim ! On joue à domicile, on doit faire bonifier nos deux points pris à l’extérieur. Le classement ne veut rien dire, on ne part pas en position de favoris et ce sera le cas toute la saison. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il faudra se donner à 200%, se concentrer sur nous et notre jeu.

Cinq matchs: huit buts inscrits et encaissés. Un commentaire ?

Le positif, c’est qu’on est capables d’inscrire des goals, mais on doit se montrer plus efficaces dans les deux surfaces et chasser les clean sheets.

Que doit améliorer urgemment l’équipe désormais ?

La gestion des fins de match qui nous a déjà coûté trop de points, on l’a vu ces derniers quinze jours. Quand on voit la débauche d’efforts, on peut être frustrés. Je ne crois pas que ce soit la peur de perdre l’acquis qui explique notre recul. C’est simplement l’inexpérience et l’apprentissage de la D2 toujours en cours. Les buts qu’on prend ne résultent que d’une succession de petites erreurs. À la REAL, sur le premier, je suis Garcia Dominguez avant de l’abandonner ; Sonko vient s’empaler sur moi et obtient un penalty alors que c’est bien lui qui commet la faute.

Et justement, ne craignez-vous pas qu’ils coûtent cher ?

Pour être à Tournai depuis quelques années, je connais l’importance des points. Je repense au tour final loupé il y a deux ans par exemple. Vu la physionomie des rencontres, on a perdu quatre unités, mais il est trop tôt pour faire les comptes. Ce sera pour la fin…

Que devez-vous améliorer au niveau de votre jeu ?

J’ai parfois tendance à un peu trop conserver le ballon ou à faire une touche de trop, mais c’est involontaire. J’essaie de trouver la bonne solution et parfois, je dois patienter… Je dois encore fluidifier mon jeu.

A contrario, dans quel secteur l’équipe a-t-elle le plus évolué depuis le début de saison ?

Dans les séquences de jeu, on arrive de plus en plus à retrouver les automatismes travaillés à l’entraînement, on profite davantage des espaces, la construction est meilleure ainsi que la vitesse de balle. Mais c’est l’équipe entière qui évolue dans le bon sens…