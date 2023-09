Arnaud De Lie a-t-il clôturé le palmarès du Franco-Belge de manière définitive ?

Pour rappel, vendredi dernier, à la conférence de presse présentant son épreuve, le président du Cazeau Pédale avait surpris: "Cela fait bien quatre-cinq ans que je dis que je vais arrêter, mais cette fois-ci, c’est officiel, je stoppe mes activités au Cazeau. No comment", avait-il déclaré avant de fuir l’auditoire. Un coup de théâtre au sens propre comme au figuré que le Templeuvois avait malgré tout commenté: "Mon investissement est lourd. J’ai plus de 70 ans, je suis présent dans l’organisation du Cazeau depuis 52 ans. Ça représente beaucoup de travail. Je souligne que je suis bénévole, comme tout le monde au Cazeau, mais le comité ne me suit plus. Je pars et même si c’est dur, c’est ferme et définitif !"

Dans la voiture-balai

Alors qu’à plusieurs reprises, on avait senti de la lassitude chez Louis Cousaert de remettre l’ouvrage sur le métier, le dur labeur qu’a représenté la mise en place de cette édition 2023 du Franco-Belge a été le coup de bordure qui le pousse à monter dans la voiture-balai, même si la passion du cyclisme reste présente. À la fin précipitée du mariage avec la société Golazo, se sont ajoutés les changements de date, le Circuit ayant été décalé du 21 au 28 juin, avant d’être déplacé au 28 septembre. Modifications qui ont engendré de – nouveaux – remous au sein du club templeuvois dont une partie du comité s’était déjà indigné de la manière avec laquelle son président avait envoyé brouter Golazo.

Un champion du monde

Refroidi par le vrai manque de soutien ses équipiers, frustré de constater que son statut de leader n’était plus validé unanimement et écœuré du manque d’investissement de beaucoup, Louis Cousaert, fort en gueule par nature, a mué les paroles en actes, délaissant la présidence du Cazeau au soir de la belle victoire d’Arnaud De Lie à l’Enclus. Succès qui est venu gommer la déception de ne pas avoir accueilli Mathieu van der Poel, un champion du monde pourtant annoncé au départ jusqu’à une semaine du départ, et d’avoir dû constater le forfait de Jasper Philipsen le matin même. Mais le Taureau de Lescheret a fait le nécessaire pour placer son nom au palmarès d’une épreuve dont l’avenir s’écrit en pointillé sans son maître d’œuvre. Qui pour reprendre la main ? Il faudra bien prendre le relais d’un Loulou qui ne sera pas parti la musette vide de son tout dernier Franco, le maillot arc-en-ciel signé de la main de van der Poel servant de cadeau d’adieu. Car oui, à sa manière, Cousaert est finalement aussi un champion du monde: des coups de gueule, souvent ; des coups de sang, parfois, mais pas que ! De l’organisation, assurément !