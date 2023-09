Pour la Squadra Mouscron, il n’y a rien d’autre à Visé que la victoire

La victoire face à Anvers de la première journée avait amené un optimisme fort légitime à la Squadra Mouscron. Le résultat avait surpris et la version 2023-2024 des Bleus avait séduit. Depuis, il n’y a pas eu que du négatif dans le rang du club hurlu mais les – lourdes – défaites concédées à Bilzen et Charleroi ont eu le don de rappeler à chacun que la N1 reste une division compliquée à appréhender et que la dompter est loin d’être une évidence. "On savait que ces déplacements seraient très compliqués à négocier. Bilzen reste dans la continuité de ses précédentes saisons tout en ayant accueilli deux renforts costauds. Au niveau défensif, c’est excellent, surtout dans leur toute petite salle. Ce n’était donc pas des conditions pour nous ! Quant à Charleroi, cela reste… Charleroi avec ses six ou sept internationaux. À La Garenne, c’est quasi injouable, relève Nicolas Greco qui pose également un constat plus général. On voit qu’un fossé se creuse en N1. On a les équipes qui sont pros ou sont sur le point de le devenir comme Anderlecht, Charleroi, Herentals… Et il y a les autres qui vont devoir suivre sous peine d’être largués. Si on prend notre exemple, nos joueurs arrivent tous le vendredi au match avec une journée de boulot dans les pattes. Si on joue à l’extérieur, il faut ajouter plusieurs heures de bus. Les conditions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et c’est tout un mode de fonctionnement qui est à revoir à l’avenir", continue le coach de Mouscron qui envisage, dans l’immédiat, la venue de Visé ce vendredi.