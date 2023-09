P4B: Havinnes B veut confirmer face à Anvaing B

Avec la visite d’Anvaing B ce dimanche, Havinnes ne devra pourtant pas se reposer sur ses lauriers. "Avec l’infirmerie qui se vide, l’équipe monte en puissance. Tous les joueurs sont concernés et la présence aux entraînements est toujours bonne. Anvaing, même si certains la trouvent moins forte que la saison dernière, ça reste une équipe solide avec un entraîneur qui connaît le foot. Il sait comment faire pour tirer le meilleur de chacun. À domicile, on doit tout faire pour gagner avant d’aller à Houtaing. Je serais content avec un 4 sur 6 avant d’aborder des matches à notre portée", conclut le coach havinnois.

Dans le même temps, il sera intéressant de suivre la réaction de Velaines B face à Wodecq ainsi que la réplique d’une équipe flobecquoise confrontée au leader molenbaisien.

"Garder cette régularité"

En série 4A, St Jean a récupéré trois points sur tapis vert suite à l’arrêt du match à Mouscron. Avec la victoire convaincante du week-end à Brunehaut, les hommes de Benjamin Legat ont repris du poil de la bête, se replaçant dans le peloton de tête, loin cependant derrière un intouchable Rumes qui a pris le large. Dimanche, ils devront une nouvelle fois se retrousser les manches face à Obigies B, un candidat aux premiers rôles ! "Avec ces trois points logiquement récupérés de Mouscron ajoutés aux trois de Brunehaut la semaine dernière, on peut dire qu’on a pris six points sur une semaine, sourit-il avant de redevenir sérieux. Cela nous fait surtout du bien moralement. À Hollain, on a vraiment joué un match plein du début à la fin, ce qui n’était pas toujours le cas depuis le début de la saison. Souvent, on jouait bien une mi-temps sur les deux. J’espère que cette victoire était le déclic qu’on attendait."

Avant la confirmation ? "Dimanche, ce sera à nouveau un match difficile face à Obigies B, une équipe habituée à jouer le Top 5. Sur papier, on sait de quoi on est capable, l’équipe ne manquant pas de qualité. Il faudra aborder cette rencontre avec la même mentalité que la semaine passée. Si on garde la même régularité tout au long du match, tout devrait bien se passer", conclut le coach-adjoint.

Notons aussi les belles empoignades entre Herseaux B et Brunehaut ainsi que Templeuve B qui reçoit Havinnes, révélation du début de saison.