P3A: Estaimbourg B poursuit son adaptation

C’est en effet avec un effectif diminué qu’Estaimbourg accueillera le FC Tournai B ce dimanche. "Pour la première fois de la saison, j’ai donné un entraînement à onze ce mardi alors que nous étions régulièrement plus d’une vingtaine. En attendant le retour des blessés, je ne sais même pas aller puiser dans les équipes d’âge. Je devrai faire avec les moyens du bord contre Tournai, équipe que j’ai visionnée, qui mérite beaucoup mieux que son classement. Au fil des semaines, les Tournaisiens peuvent parfois bénéficier de renforts de nationale ou d’un gars comme Tony Dubois qui, à lui seul, est capable de changer le cours d’un match."

Biévène cherche l’alchimie

Au même stade du classement, Biévène se prépare à rendre visite à Taintignies. Ce déplacement, qui lancera un triptyque compliqué avec le Pays Vert B et Bléharies en prochains adversaires, n’est pas sans crainte pour Alain Sterckx qui tire un bilan mitigé des dernières semaines: "Avec sept points et les regrets d’avoir gaspillé contre Tournai et Rongy, on se dit qu’on méritait sans doute un peu plus. Par contre, c’est la défaite subie à Escanaffles qui nous aura fait très mal au moral. Alors qu’on menait 0-3 avant de galvauder quelques occasions franches, on a complètement raté notre deuxième période pour finalement s’incliner. Personne n’a pu expliquer cette mauvaise sortie et il a fallu se remettre en question la semaine dernière avant de bien accueillir Thumaide."

Et si les hommes de Philippe Labie ont remporté leur premier succès chez les Bilingues, tout n’était pas à jeter dans le chef des anciens pensionnaires de la P2. "Au contraire, nous avons dominé les débats mais sans réussite offensive alors que Thumaide a visiblement retrouvé son efficacité au mauvais moment pour nous. Le score est d’ailleurs forcé mais je ne retiens que la manière. Les joueurs ont offert une très belle réaction qui me rassure pour les prochaines semaines même si nous sommes toujours à la rechercher de l’alchimie parfaite. J’ai beaucoup trop de “ beaux joueurs ” et pas assez de salopards, ce qui est pourtant indispensable à ce stade de la hiérarchie provinciale. Si l’ambiance reste bonne au sein du groupe, je sens fort bien que les dirigeants commencent un peu à s’impatienter mais avec 24 nouveaux joueurs débarqués cet été, il faut logiquement du temps pour que la mayonnaise prenne!", conclut Alain qui affiche malgré tout un bel optimisme pour la suite de la compétition.