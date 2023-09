P2A: "J’étais dans le monde des Bisounours !", dit Julien Dubois (Ere)

Julien, on ne s’attendait pas à vous revoir sur un banc de touche après un passage à Dottignies qui avait quand même laissé quelques traces…

Et pour tout vous dire, je ne cherchais pas vraiment car je pensais que mon expérience d’entraîneur s’était achevée là-bas. Lorsque je suis arrivé d’Anderlecht, j’étais ainsi ultrapassionné, j’avais des images plein la tête et beaucoup d’idées que je m’étais fait fort de mettre en musique. Avec le moindre détail qui avait son importance. Je passais ainsi des heures à faire des analyses vidéo de matchs de P2. Lorsque je voyais que je n’avais pas le retour attendu, je me prenais des claques. En fait, j’étais vraiment un idéaliste, dans le monde des… Bisounours ! Mais j’étais tellement exigeant avec tous les joueurs comme avec moi-même…

Et pourquoi avez-vous accepté l’offre d’Ere alors ?

Je ne savais même pas que Julien (NDLR: Collie) avait démissionné. Je n’ai pas postulé, c’est Arthur (NDLR: Gosset) qui m’a contacté parce que son père, le président, était en vacances. On s’est vu samedi et tout a été réglé très vite. Je dois aussi avouer que j’ai toujours été un fan de tactique. Quand j’étais joueur, j’adorais diriger mes équipiers (NDLR: on se souvient de quelques commentaires pas piqués des vers sans doute mais toujours adressés pour faire avancer les choses). En début de saison, j’ai senti quelques… picotements mais toujours sans chercher. Je sentais que les démons revenaient…

Vous avez fréquenté la série comme joueur mais elle a bien changé. Quelle idée vous en faites-vous ?

Je la connais bien, je ne pars pas dans l’inconnu ! Bryan Losterman (NDLR: Wiers) est un ami et m’a déjà largement tuyauté sauf sur son équipe bien sûr (rires). Jean-Charles Fabrel (NDLR: Harchies) m’a aussi bien aidé sans compter Julien (NDLR: Collie) avec qui j’ai joué ; c’est évidemment le premier que j’ai contacté. Le championnat de cette année est hyperrelevé, je ne vois pas d’équipes faibles. Et c’est pour cette raison que je suis content que l’équipe ait gagné dimanche…

Justement, vos premières impressions sur le groupe ?

Individuellement, j’ai vu des joueurs de qualité et ça m’a conforté dans ce que j’avais entendu. Au niveau collectif, l’envie et le cœur y étaient. Dans le jeu en possession ou bien en perte de balle, on va s’amuser. Il reste du travail.

L’équipe est paradoxale: 1-8 contre Herseaux avant d’arracher un point à Estaimbourg ; victoire 4-1 contre le Pays Blanc avant une dégelée 5-1 à Harchies et une avalanche de buts en vingt minutes ; enfin, 4-0 à Luingne, revers suivi d’un succès 3-2 contre Templeuve…

Ce que je ne comprends pas, c’est le nombre de goals encaissés. Dites-moi: comment peut-on laisser filer ainsi un marquoir ? De mon temps, il y aurait eu des meurtres ! Ce sera mon premier chantier: arrêter l’hémorragie. Ce sera indispensable à Esplechin qui navigue dans les mêmes eaux que nous, avant d’avoir un test grandeur nature à Mouscron sur la solidité de notre arrière-garde.

Vous débutez en fanfare avec un match à Esplechin…

Quand on ne connaît pas cette équipe et qu’on regarde le classement, c’est ce qu’on se dit mais une fois informé, c’est le match piège par excellence ! Vu leurs qualités, nos adversaires vont engranger… mais pas dimanche !

Pouvez-vous nous dresser votre portrait de coach ?

J’adore diriger sur un terrain. J’ai commencé à 16 ans en équipe première à Belœil avec des Destrain et Terlin sur la pelouse, vous imaginez ? Luc Paul m’a dit un jour: "Un bon gardien, c’est celui qui ne doit pas utiliser les mains." Il avait tout à fait raison (NDLR: inutiles s’il dirige à bon escient). Je suis exigeant, j’aime avoir la possession du ballon et aller chercher l’adversaire haut. Il nous faudra quelques semaines pour y arriver. Mon expérience à Dottignies me servira car je passerai d’Anderlecht à la P2, du monde pro à celui où il faut aller à la guerre chaque semaine. Je pense avoir les planches pour y arriver (NDLR: on pense comme lui) !