Delbauf finit sur le podium général, une dernière finale A pour Mattéo VDK

C’est sur le circuit de Mariembourg que les participants aux IAME Series Benelux se réunissaient pour la dernière course de la saison. Matthieu Delbauf n’avait qu’un objectif: finir sur le podium général de la Senior Cup. " Suite à mon accident lors de la dernière course, je savais que le triplé était impossible. Je débute bien avec le 4e temps des chronos, à 40 centièmes à peine du premier. Lors des courses de qualification, je termine 7e et 4e. Je débute la finale en 3e position et je prends un excellent départ. Si le premier s’envole, je suis 2e mais suivi par la meute. Dans la bagarre, je suis poussé sur le mauvais côté de la piste et finis 8e. J’aurais dû me montrer plus agressif. Mais l’essentiel est acquis avec la 3e place au général. Dommage de ne pas faire le triplé mais cela a été une année compliquée. Je vais prendre un peu de repos ici. Puis je verrai si je reprends une 11e saison ou non ".