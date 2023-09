Trois matchs, trois victoires et une première place confirmée, tout roule pour l’instant pour les Tournaisiens en N3. Cette fois, c’est Mons qui a subi la bonne forme des Sangs et Or. "On respecte chacun de nos adversaires mais on savait que Mons était une équipe dans nos cordes, détaille Simon Degand. On veut profiter de ce début de saison pour engranger le maximum de points car on se souvient que la fin de la dernière fut compliquée. Autant prendre tout ce qu’on peut dans le cadre de l’objectif Top 4 pour jouer les play-off. Ici, on sentait que c’était un derby. Certains plus jeunes avaient un peu de nervosité car ils ont joué en alliance avec Mons durant leur formation. Ils se sont mis un peu de pression. C’était à nous les plus anciens de les calmer". Comme ce fut déjà le cas lors des deux premiers duels, le quinze du TRC a rencontré des difficultés à rentrer dans sa partie. "On est encore une fois mené 14-0. Heureusement, on réagit bien derrière. Quand on a commencé à mettre notre jeu en place, on a déroulé. Mais on va devoir bosser ça ! Car on ne pourra pas jouer le coup de la remontada à chaque fois. Avec le staff, on doit peut-être mettre plus d’intensité dès l’échauffement. Cela nous évitera de dormir pendant les 20 premières minutes. Au moins, cela montre que l’on a encore des choses à bosser. Le jeu que l’on veut mettre en place avec Christophe Landry commence à prendre forme. On apporte plus de vitesse dans les déplacements. Mais nos ‘gros’font aussi le job. On a été très présent dans la conquête. Cela nous a permis d’acquérir pas mal de pénalités".

Avec un 2e bonus offensif décroché, Tournai confirme sa première place. "On vit un début de saison incroyable. Mais restons bien les pieds sur terre. Aussi bien contre le Standard que contre Mons, le score ne reflète pas vraiment les parties. On doit profiter de la bonne passe actuelle. Mais tout en restant les pieds sur terre".

Prochain rendez-vous pour Tournai ce dimanche contre le Celtic à la maison (15 h). Cela viendra compléter un beau week-end de fêtes parce que les féminines, en association avec Frasnes et Saint-Ghislain, jouent leur premier match à domicile samedi (15 h).