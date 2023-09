P1: Dottignies floué par l’arbitrage, ses joueurs victimes de racisme (+ la vidéo du penalty litigieux)

Dimanche dernier, Dottignies pensait bien créer un petit exploit en prenant la mesure de Varsenare. À 20 minutes du terme, le RDS menait encore 1-2. " Même si on avait été dominé en 1re mi-temps, on était vraiment mieux que notre adversaire. Puis, Selim Belbecir est exclu pour un 2e jaune pourtant léger. Mais ça, je veux encore bien vivre avec, détaille Pascal De Vreese. Ensuite, on prend un premier penalty à la 91e. Je pouvais encore l’accepter aussi. Mais deux minutes plus tard, l’arbitre en siffle un second totalement inexistant. On filme tous nos matchs désormais. Quand j’ai montré l’image à des connaissances, elles se demandent pourquoi on a sifflé.