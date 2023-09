Le Blatonien Louis De Mol démarre la saison sur les chapeaux de roue

Le club annonçait cet été vouloir viser le maintien. Au vu des deux premiers matchs de championnat, il est légitime de se demander si les ambitions ne peuvent pas être revues à la hausse. Louis De Mol ne veut pas brûler les étapes qui permettront de rêver plus grand. "On va jouer le maintien jusqu’à ce qu’on l’obtienne, il reste notre seul objectif à court terme. Après, on verra si on peut se permettre de penser aux play-off. La capacité à tenir notre rythme actuel dépendra de nous, même s’il y a de grandes différences entre les équipes de cette série. Je ne pense pas que nous serons capables de jouer le top mais il y a moyen de se rassurer beaucoup plus rapidement que l’an passé."

Les Blatoniens ne sont en tout cas pas en retard sur leur programme puisqu’ils sont invaincus en championnat après deux victoires face à Luttre et au BSGU. L’arrivée de Michaël Mention à la tête de l’équipe n’est pas innocente dans ces résultats flatteurs selon le Borain de 27 ans. "L’an passé, la saison était compliquée à cause des blessures et des indisponibilités. Avec le changement de coach et les renforts, nous avons un souffle nouveau qui nous permet d’être plus assidus et plus motivés durant les matchs. Il arrive à mettre en place ce qu’il veut et sait nous motiver. Il sait aussi être ferme. Quant à ses plans de jeu, ils sont excellents."

Toutes les raisons semblent réunies pour que Louis fasse de vieux os au Préau mais il ne ferme pas la porte à un nouveau défi. "Je me vois continuer à Blaton mais on ne sait pas de quoi l’avenir est fait. On verra comment l’équipe évoluera. Je suis un compétiteur et je ne suis pas contre le fait de viser plus haut que la lutte de fond de classement."

La saison dernière, le BCB a bien failli perdre cette lutte en s’inclinant à deux reprises en fin de parcours face à la fougue de l’ASTEK B, concurrent au maintien. Les Blatoniens vont justement retrouver les Kainois ce week-end dans un duel au goût de revanche. Le cadet des De Mol s’attend à un match intense. "Ce sera une opposition dynamique avec beaucoup de courses, de volonté et une forte pression défensive de leur part. Il faudra se donner à 300% pour gagner. Même s’il s’agissait d’un match pour le maintien l’an passé, je pense que Kain sera une grosse équipe cette année et il faudra être prêts pour les recevoir… Moi je le suis toujours !" Difficile de lui donner tort…