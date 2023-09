La Super Division est de retour à Don Bosco qui fait toujours confiance à ses jeunes

L’objectif de Don Bosco en Super Division est simple: il n’y en a tout simplement pas ! "C’est étrange de dire ça en tant que président et joueur, reconnaît Julien Renard. Mais cette année la série est composée de 9 équipes au lieu de 10. Il n’y aura pas de descendant et on est donc certain de rester au moins deux saisons en S uper. Évidemment on ne va pas jouer cette saison pour du beurre mais elle nous permettra de nous familiariser à la division, de prendre du plaisir et pourquoi pas d’aller chercher l’une ou l’autre victoire imprévue, individuellement ou collectivement". Don Bosco fait en effet figure de petit poucet en Super Division. Dans ce sens, l’emporter face aux leaders incontestés que sont Diest ou Sokah Hoboken, sera très compliqué. "J’ai de bons souvenirs de mes deux précédents passages (NDLR: avec Caj Mir Saint-Ghislain et il y a 9 ans déjà avec Don Bosco) en Super, note l’homme fort du club. Mais tu prends quand même quelques gamelles, donc ce n’est pas toujours évident mentalement. Il faut apprendre à perdre sévèrement". Si tous les adversaires de la division sont plus forts sur papier, avec de nombreux "Série A" dans leurs rangs, Hasselt et Vedrinamur, que Don Bosco reçoit ce vendredi pour l’ouverture de son championnat, devraient être les meilleures opportunités de s’imposer.