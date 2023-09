Franco-Belge: Même sans Van der Poel, le plateau est alléchant

Déjà de par son parcours que certains qualifient de "petit Amstel Gold Race" ! Avec deux passages du col de la Croix Jubaru, 6 de la côte du Trieu, 6 de l’Horlitin et 7 ascensions du Mont-de-l’Enclus, on est déjà certain que le successeur d’Alexander Kristoff sera un costaud.

S’il avait été présent comme annoncé au départ, Mathieu Van der Poel aurait roulé avec l’étiquette d’ultra-favori. Mais le week-end dernier, le récent champion du monde a annoncé la fin de sa saison sur route. Un coup dur pour les responsables du Cazeau Pédale qui avait fait du petit-fils de Poulidor la tête d’affiche de leur 82e édition. Heureusement, ils ont rapidement reçu une belle nouvelle de la part de l’équipe Alpecin-Deceuninck: la présence finalement de Jasper Philipsen, maillot vert du dernier Tour de France. Le sprinteur, qui a l’art de passer les bosses, sera l’un des favoris. Au même titre qu’Arnaud De Lie qui surfe sur une belle forme en cette fin d’année. Il suffit de se référer au gros travail effectué au championnat d’Europe le week-end dernier. Le reste du plateau rassemblera aussi quelques noms alléchants. On peut citer pêle-mêle Kasper Asgreen, Victor Campenaerts, Greg Van Avermaert (NDLR: qui sera mis à l’honneur au départ) et autre Biniam Girmay. On se doit aussi de citer Dries Devenyns dont ce sera la toute dernière course professionnelle.

Pour le côté régional, il faudra chercher un peu. On aura le Templeuvois d’adoption, Florian Sénéchal, et le Renaisien Louis Vervaecke. Le plus "local" sera finalement Kenny Molly. Toujours dommageable. Mais cela n’empêchera pas les amateurs de la petite reine de profiter du spectacle. Même si, comme le dit toujours Mathieu Criquielion (directeur de course): "Ce sont les coureurs qui font la course !"