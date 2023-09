Fin de saison pour le Challenge des jeunes (+ les classements)

Ce sont 165 joggeurs enfants et adultes qui ont participé à cette course, pour certains une première et pour d’autres c’étaient la dernière chance d’atteindre les sept courses avant la remise générale des prix.

Les différentes courses se sont déroulées dans une ambiance festive et familiale dans la tradition du challenge. À l’arrivée, les enfants ont été couverts de cadeaux, des entrées aux Repaires des filous, casquettes, gobelets coupelle, ras de cou…

Plus de 1000 enfants sur la saison

Chez les adultes, Kévin Flamme remporte la course en 24 minutes 55 secondes devant Thomas Fontaine et Sébastien Colman Midol. On notera aussi la très belle 5e place d’Ivan Trifin chez les +50. Chez les femmes, Cécile Vanhoutte devance Solena Flamme et Louise Baudart dans le même temps.

Le bilan de cette saison reste très positif, le challenge a accueilli plus de 1000 enfants différents sur sa saison avec une moyenne de 180 bambins par course. On avoisine les mêmes chiffres pour le mini-challenge.

Le comité remercie tous les participants de cette saison, les différents organisateurs de et les nombreux bénévoles qui les entourent pour l’organisation d’une course sans oublier ses sponsors: SPA, Saison Dupont, Décathlon, l’Avenir, l’Escale.

En espérant vous voir nombreux, nous vous donnons rendez-vous pour notre remise des prix qui aura lieu à L’Escale Aventure le 19 novembre à partir de 12 h.