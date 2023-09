P4B: Anvaing B sort gagnant d’un match épique face à Houtaing

Molenbaix B s’impose en leader

Il n’y a pas eu de miracle dans le derby qui a opposé Molenbaix B à Velaines B. Dominateurs, les joueurs de Fred Agboton ont pu faire la différence en première période en inscrivant quatre buts avant de gérer la seconde partie de match. Velaines s’est bien défendu, mais il faut reconnaître que la différence était bien présente. "Velaines est d’abord mieux entré dans le match, mais une fois le premier but inscrit, on a senti qu’on prenait le dessus. Je retiens que c’était un beau derby joué dans un bon esprit et que physiquement, on était présent du début à la fin. Maintenant, il ne faut surtout pas s’emballer avec ces quatre points d’avance au classement sur Bruyelle et Wodecq, car nous ne sommes qu’au début de saison. On a encore tout à prouver", conclut sagement le coach molenbaisien.

Un off-day à Thumaide B

Habitués à de belles prestations depuis l’entame de ce championnat, les joueurs de Stephen Ashman sont complètement passés à côté de leur sujet face à Havinnes B, adversaire qui est sur trois succès d’affilée. Menés 0-1 à la demi-heure, ils ont été incapables de réagir. Les deux autres buts encaissés après la pause n’ont fait que confirmer la mauvaise performance. "C’était un off-day total de notre part, car on n’a jamais été présent dans les duels. En deuxième mi-temps, on espérait réagir, mais on s’est vite fait punir avec deux nouveaux buts. Il n’y a rien à redire sur leur victoire méritée. Et pour nous, cette défaite nous remettra les pieds sur terre après notre bon début de saison." Match à oublier au plus vite pour Thumaide qui a l’occasion de se reprendre à Ellezelles B.

Autre équipe qui n’a pas brillé, c’est Wodecq dans son duel face à Quiévrain B. Malgré tout, les protégés de David Hallemans ont réussi à sauver l’essentiel, les trois points ! "Hold-up parfait car on n’a rien montré face à un Quiévrain B qui méritait mieux que ce revers. Je ne retiendrai dès lors que les trois points, et rien d’autre !"