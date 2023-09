P4A: l’écart se creuse en tête du classement en faveur de Rumes

Sur l’ensemble du match, la sentence est logique, mais les visiteurs n’ont pas à rougir de leur défaite. "C’est une victoire importante qui nous permet de rester en tête ! Quand on voit les autres résultats, on se réjouit de la très belle opération." C’est ce qu’on appelle dans le jargon: la chance du champion !

Coup d’arrêt à Brunehaut

Ça sentait le match piège à Hollain où l’équipe locale recevait un St Jean revanchard qui voulait absolument se ressaisir après son début de saison mitigé. Les gars de Vincent Williame se devaient de se méfier de la bête blessée et d’entrée de jeu, on a très vite senti la différence d’abnégation. "C’était quitte ou double pour eux et dès le début, ils nous ont mis une énorme pression… Malgré notre but d’ouverture, St Jean a continué à nous mettre en difficulté et nous, on est retombé dans nos travers ! En deuxième mi-temps, ils ont alors vite égalisé avant de prendre le dessus au marquoir. Il faut aussi reconnaître qu’ils ont bien contré notre plan de jeu et même si on aurait pu obtenir un, voire deux penaltys, leur victoire est méritée", reconnaissait sportivement le coach hollinois à l’issue du match. Voilà dès lors une première défaite qui ne remet pas en question le bon début de saison des Hollinois !

Dix minutes et puis…

Après un début de campagne encourageant, les jeunes de Taintignies B pouvaient obtenir un premier succès face à Bléharies B, lanterne rouge. Pour cela, il fallait montrer un autre visage que celui affiché lors du duel de bas de tableau. "On a bien débuté le match en inscrivant un but après huit minutes, et puis plus rien, déplorait le coach Christophe Boite. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans la tête de mes joueurs, mais je ne les ai pas reconnus. On peut dire qu’on est passé à côté de notre match alors qu’on avait une bonne occasion d’engranger des points. Les plus courageux ont gagné. Et ce n’était pas nous !"