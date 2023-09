P3A: Velaines tient son match de référence

Cette remise à niveau passera quoi qu’il arrive par une confirmation attendue à Béclers. "On redoute cette équipe qui a un excellent noyau et un très bon coach. Mais c’est sans doute mieux d’aller chez ce genre d’adversaire car on sait qu’il faudra faire preuve de concentration de la première à la dernière minute. On doit prendre des points contre chaque adversaire pour accrocher le bon wagon et ne pas le lâcher", poursuit Patrick qui compte remobiliser ses troupes à l’entraînement.

Un exploit pour Taintignies

Toujours dans le haut du classement, l’exploit est à mettre au compte de Taintignies qui devient la première équipe à faire tomber le Pays Vert B. Les promus, décidément intenables en déplacement, prouvent qu’ils sont capables de battre tout le monde comme le dit Sandy Lechantre: "Dimitri Van Nieuwenhove avait dit se méfier de nous mais on a entamé le match avec beaucoup de concentration et l’envie de prendre les trois points. Le Pays Vert a dominé en termes de possession de jeu mais sans parvenir à porter le danger. Je reste cependant sûr qu’avec leurs qualités et leur excellent mélange jeunesse-expérience, ils ont les qualités du Top 5. Pour nous, ce succès récompense le travail réalisé en semaine. On avait insisté sur les phases arrêtées défensives, un de nos points faibles. C’est ce genre de détail qui permet finalement de garder notre but inviolé."

Avec 12 points, le coach peut se montrer satisfait mais il en veut plus: "Après la troisième victoire à l’extérieur, on doit apprendre à gagner plus à la maison. Il reste des choses à bosser mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. J’ai apprécié cette belle victoire qui doit servir pour la suite et nous pousser à rester solidaire, ce qui n’avait pas toujours été le cas jusqu’ici."