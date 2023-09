P3A: en vue de son maintien, Rongy a fait un tiers du travail

Souvent cités parmi les candidats à la relégation, les Diables rouges de Rongy sont en train de déjouer les pronostics, portant leur capital à dix points après six journées. Ce week-end, les Brunehaltois ont créé un nouvel exploit en s’imposant au Risquons-Tout au terme d’une rencontre qu’a particulièrement apprécié le coach Philippe Motte: "On peut dire qu’on sait prendre les points au bon moment mais on s’est quand même fait peur dimanche. Nous pouvions mener bien plus largement à la pause mais le Risquons-Tout n’a rien lâché pour égaliser à 4-4 et prendre l’ascendant psychologique mais mes joueurs ont trouvé les ressources pour s’imposer sur le fil. Ces trois points font un bien fou au moral mais on a conscience qu’il reste du travail, notamment en défense, car on encaisse beaucoup trop. Il faut aussi souligner l’excellente ambiance depuis quelques semaines. On avait raté nos débuts contre Bléharies, puis face au Pays Vert B avant d’entamer notre remontée par un nul contre Biévène alors qu’on méritait mieux. Nous avons pris confiance et cette troisième victoire nous permet de faire un premier pas vers le maintien."