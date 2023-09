P2A: un Luingne "pas désastreux, mais presque !"

Par contre, Luingne a dû s’incliner à Enghien qui confirme sa bonne forme actuelle: "On ne mérite que ça parce que notre équipe était dans un jour sans, je ne l’ai pas reconnue, admet Xavier Berthe. Et moi le premier parce que j’ai mis notre gardien dans l’embarras sur une remise en retrait hasardeuse qui amène son exclusion. On s’est procuré très peu de choses devant le but adverse… On n’a pas été désastreux mais presque en ne proposant rien en termes de jeu. J’ai eu du mal à digérer ce revers, surtout qu’au niveau personnel, je n’ai pas été bon. Je crois que cette défaite va nous faire beaucoup de bien pour la suite de la compétition, pas parce qu’on se prenait de haut, mais ça va nous remettre les pieds sur terre. On a remporté jusqu’ici quelques matches sans forcément très bien prester, ici c’était tout simplement mauvais et on a perdu !"

Deconinck: "Le tour final est dans nos cordes…"

Derrière Mouscron et Luingne, Herseaux vient d’aligner trois succès de suite et se replace discrètement: "On n’a pas rencontré un Isières habituel certes, mais quand je vois comment on a dominé une équipe très difficile à manier en devant se passer de quelques absents de choix, ça me donne beaucoup de confiance pour la suite, avance Julien Deconinck. On capitalise le travail de l’an passé et les renforts se sont rapidement fondus dans l’effectif. Normal, ils connaissaient l’effectif et ma façon de travailler. On va essayer de gagner dix matches le plus vite possible avant de voir la suite mais je me dis que le tour final est dans nos cordes. La victoire contre Mouscron a lancé notre saison. On a joué sans reculer et la victoire nous a donné beaucoup de confiance en nous ouvrant les yeux."

Estaimbourg est tombé dans le piège wiersien, on ne peut pas mieux dire avec un opposant qui revient à la hauteur des Tanneurs: "Alors qu’à Ellezelles, un gardien de but en état de grâce a tout arrêté, ce n’était pas bon face à Herseaux surtout dans l’attitude même si c’était toujours – à la 78e minute. Par contre, dimanche, on a sorti un gros match dans le respect des consignes face à une belle équipe. On a mieux géré nos transitions et reconversions. C’est vraiment le collectif qui a gagné: je parle du onze de base, du banc mais aussi des gars qui ne sont pas repris et qui encouragent même s’ils auraient des raisons de râler de ne pas se retrouver sur la pelouse parce qu’ils n’ont pas démérité. C’est bien la preuve que le groupe vit bien et que ce sont de bons gars ! Une saison, c’est long et on aura besoin de tout le monde… Même s’il sera difficile d’aller titiller le top quatre, on ne va pas bouder notre plaisir. J’insiste aussi sur le rôle des joueurs transférés qui amènent leur expérience et leur mentalité à l’ancienne. Les jeunes adhèrent ! Ce week-end-ci, notre arrière-garde avait une moyenne de vingt ans. On a 10 points après s’être sauvés avec 26 l’an dernier. Ça fait bizarre", sourit Bryan Losterman. Non, sans blague ?