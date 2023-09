P2A: Isières, Anvaing et Templeuve dans le bas, ça fait bizarre !

Voir Isières et Anvaing avec cinq unités dans le bas de classement alors que les Templeuvois – un point de plus mais qui viennent de subir leur quatrième défaite de rang ! – c’est étrange: "On croyait notre saison lancée après Luingne ; contre Enghien, on n’était pas dedans lors de la première période, mais on aurait pu l’emporter sans un manque de concrétisation. Ce week-end à la REAL B, on entame idéalement la partie en marquant deux buts mais des faits de match nous ont été contraires: deux ballons contrés sur les deux premiers buts de la REAL, l’exclusion d’Amaury Bruyneel, notre gardien de but qui prend une deuxième jaune alors qu’il discute avec son frère après une phase stoppée par le ref. Même à dix, on a livré un bon match. Cela doit nous servir de leçon: même si on n’est pas d’accord avec des décisions de l’arbitre pas dans un bon jour, il faut impérativement se taire…" À vos ordres, Fred Rousseau !