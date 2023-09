Carton plein pour les filles de Basècles

"Nous sommes revenus grâce à Elsa Goeres !"

Dans cette même série, Basècles s’est facilement défait du BEVC, un montant de la première provinciale (3-0). Yves Lefebvre analyse la victoire de sa promotion: "Les deux premiers sets ne nous ont posé aucun problème. On a pu compter sur l’expérience à l’aile de Nina Lecrit, de Manon Detournay et de Lise Paulet. La petite sœur de Lise, Manon qui remplaçait Marine Debevere, absente, a bien tenu son rôle au centre. Et les autres ont suivi surtout en zone arrière où elles ont été mobiles en défense et précises en réception. Le troisième set a par contre été laborieux. Vite menés de six points, on est revenus grâce à Elsa Goeres, montée au service. Je tiens aussi à mettre en avant le bon match réserve de la jeune Irina Olivier, montée de P1, qui a joué sans le moindre complexe. Je suis content également de la bonne distribution de Charlotte Lemoine qui s’e st vraiment mise au service de toutes ses attaquantes et notamment d’une Séléna Berton, au centre, qui avait quand même joué tout le match de P1 qui précédait, après avoir suivi un entraînement en sélection, le matin."

"Les filles ont su me faire plaisir, surtout Margaux"

En P1, l’OTT a pris la mesure de Binche (3-1). Un succès acquis avec la bonne manière, selon la coach Laurie Goffette. "Oui, les filles m’ont fait plaisir, souligne cette dernière. Surtout Margaux Dufour, qui était complètement passée à côté de sa rencontre au Skill. Après la perte du troisième set, les filles n’ont pas paniqué. Et c’est surtout au service qu’elles ont fait très mal à l’adversaire. Les changements ont tous payé."

Il a fallu cinq sets à Lessines pour venir à bout de La Louvière (3-2). "On perd logiquement les deux premiers sets en faisant trop de fautes dans les money time. Heureusement au troisième, la montée au poste 2 de Laurine Dath nous fait un bien fou. On doit tout de même se bagarrer pour gagner le suivant après avoir sauvé une balle de match. Et on déroule au tie-break face à un adversaire qui craque surtout nerveusement", analyse Yves Lefebvre.

"C’est Elyne Foubert qui a débloqué la situation"

Dans la même série, Basècles a remporté le derby contre un Skill privé de sa capitaine, Rachel Bousbaci, victime d’une entorse au genou au match précédent (3-0). "Au premier set, c’est serré jusqu’à 15 partout, indique Gilles Van Wijmeersch. C’est Elyne Foubert qui débloque la situation en alignant quatre services d’affilée. Après, dans le deuxième, on se fait peur car je perturbe l’équipe par un double changement pas vraiment nécessaire… On gagne tout de même le set. Et on joue avec plus de régularité dans le suivant pour finir le match."

Enfin, Enghien a perdu contre Froidchapelle (1-3) ! "Et c’est vraiment dommage parce qu’on fait un premier set parfait. Puis, on ne tient pas la distance", regrette Charline Couppez.