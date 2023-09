Scores par période: 10-8, 29-7, 17-14 et 24-5. Castors Braine: Claessens (17), Dossou (5), Joris (11), Lindstrom (7), Vucetic (8), Devos, Febrissy (6), Hermans (1), Leblon (2), Vervaet (23). Basket Ball Brunehaut: Duffy (1), Dupont (3), Giacomelli (11), Macziejewski (2), Smith (3), Bellanger (2), Blanc (2), Foutry (5), Huwe, Nguwo (5).

Dix minutes, c’est le temps qu’il a fallu à Braine pour ajuster la mire dans son premier match de championnat disputé lors de la soirée de mardi. Accrochées dans le premier quart-temps par une équipe de Brunehaut qui était bien décidée à jouer sa carte et qui a répondu à l’intensité locale (10-8), les Brainoises, recadrées par leur coach, ont par la suite durci la défense et profité de leur domination en taille pour planter un 24-0 (34-10 à la 17e). C’en était alors déjà terminé des beaux espoirs brunehautois, d’autant que les vice-championnes de Belgique intensifiaient d’autant plus le rythme (39-15 à la mi-temps).

Les joueuses de Jean-François Anderlin, sous l’impulsion de la meneuse Eva Nguwo, revenaient sur le parquet avec beaucoup d’enthousiasme et elles parvenaient à quelque peu équilibrer les échanges en début de seconde période (17-14 dans le troisième quart).

Si Braine n’aura jamais tremblé dans ce match d’ouverture de la nouvelle saison, Brunehaut, avec Claire Giacomelli (11 points) notamment, n’a, lui, jamais voulu rendre les armes – même s’il s’est quelque peu essoufflé dans le dernier quart-temps –, ce qui a au final rendu la rencontre attractive jusqu’au terme, d’autant que les deux équipes ont mis une belle intensité dans le jeu. Le deuxième rendez-vous de la saison pour Braine et Brunehaut se passera ce prochain samedi, à 20 h 30, respectivement contre Laarne et à Lummen