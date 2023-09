P2B: Templeuve et Stambruges assurent toujours

Les Mafflous seront au repos la semaine prochaine, le duel de vendredi contre Templeuve ayant été décalé suite à une activité du comité provincial mobilisant les arbitres. Templeuve, justement, qui poursuit son bonhomme de chemin en tête de la série après une victoire plus difficile que prévu contre Flénu B. Si l’Essor prenait vite les commandes, les visiteurs réagissaient, remportant ainsi le deuxième quart sans parvenir à passer devant. "En deuxième période, c’est après avoir creusé l’écart pour de bon que ceux qui avaient bien joué avant la pause se sont effondrés, la preuve que j’ai toujours du mal à garder une équipe motivée pendant 40 minutes. Il reste du travail car on doit faire beaucoup mieux dans ce genre de rencontre", disait Benjamin Vanhoutte qui espère trouver un amical pour que son effectif garde du rythme.

Dottignies saisit l’occasion

À Dottignies, c’est la venue d’Ellignies que l’on appréhendait. Les joueurs de la JS n’ont toutefois pas eu trop de mal à venir à bout d’un adversaire déforcé. "Le Soleil Levant s’est présenté à sept, on a rapidement pris les commandes. La première demi-heure était excellente mais on a faibli quand j’ai fait tourner l’effectif, ce qui m’agace", commentait Damien Schiavone qui a profité de la supériorité numérique pour défendre en individuelle tout en sachant qu’il reste du travail pour afficher la même forme pendant 40 minutes. À Ellignies, Thibaud Péridaens était assez réaliste, évoquant les faiblesses de son équipe samedi: "Steven Normand et Petit étaient absents pour des bonnes raisons, le premier étant devenu papa cette semaine de jumelles, le second d’une petite fille. La famille est prioritaire. Avec nos moyens, on s’est bien battu avant de souffrir d’un manque de lucidité vu la fatigue. L’écart est important mais s’explique par des lay-ups qu’on rate trop facilement ou par un 7 sur 18 aux lancers. On croise les doigts pour pouvoir signer très vite notre première victoire."

Stambruges a connu une soirée agréable, signant une victoire très large contre Boussu. "On a réussi à prendre l’adversaire à la gorge avec un 13-0. Les visiteurs ont essayé de changer leur défense plusieurs fois, mais on a toujours trouvé les solutions. Bravo à mes joueurs qui ont fait preuve de sérieux et sont récompensés comme ils le méritent", disait Olivier Detrain.

Surprise au Vert Lion

Dimanche, c’est une surprise qui a clôturé le week-end avec la victoire de Kain C contre la Fraternité. Menés pendant 30 minutes, les locaux n’ont rien lâché et ont sorti un énorme 26-8 dans le dernier quart, avec notamment trois triples de Théo Baugnies, pour s’offrir le scalp de l’un des favoris. "Les jeunes nous ont donné une leçon de basket, c’est amplement mérité, racontait Jean-Claude Vanduynslager qui ne cherchait aucune excuse malgré des absences, comme celles de Demeyere, Lakliaa et de Duda Motembe. Il y avait plus de travail et d’envie chez les Kainois et notre fin de match fut tout simplement catastrophique, comme notre faible pourcentage de réussite aux lancers. On attend une rébellion mais on se rend compte qu’il faudra travailler."

Dans le camp kainois, Fawzi Spiridon saluait la belle victoire collective forgée face aux fortes individualités herseautoises: "En alignant cinq U21, on a bossé à l’usure malgré un mauvais début de match (0-8) mais en restant convaincu qu’on finirait par faire craquer l’adversaire. C’est ce physique qui a fait la différence. C’est une belle récompense pour le travail réalisé depuis la reprise. On se dit qu’assurer le maintien ne devrait pas être trop difficile."