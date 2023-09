P1: la crise couve chez les Péruwelziens

"L’équipe grandit, ça se met en place !"

La joie était effectivement dans le clan antoinien après un succès incontestable qui aurait pu tourner au carnage pour les locaux. "0-4 à la pause était possible, confirme Romain Delaby, mais le réalisme reste notre péché mignon. Nous avions tout en main pour nous rendre le match facile après avoir presté notre meilleure période de la saison. Péruwelz a serré son bloc par la suite avant que Haillez ne marque le plus difficile après loupé le plus facile. L’équipe grandit, les choses se mettent place tout doucement. Dommage d’avoir déjà perdu quelques points qui étaient abordables depuis le début de saison… Mais retenons que nous restons invaincus durant ce mois de septembre."

Bouteille à moitié vide pour Molenbaix

Molenbaix n’est pas revenu bredouille de Ransart, alors co-leader de la division. Ce n’est pourtant pas ce qui comble Charly Vanherpe. "Nous avons clairement perdu deux points. Nous avons eu la mainmise sur toute la partie face à une équipe locale décevante. Ransart a marqué deux fois sur ses seules demi-occasions de la partie. Nous étions plus forts dans le jeu. Les joueurs méritaient mieux après avoir parfaitement géré les consignes. On se consolera en se disant qu’on est les premiers à avoir pris des points à cette équipe. Malheureusement, nous risquons de perdre Vandenhove suite à un contact et une blessure au genou. Un de plus à l’infirmerie !"

"Beaucoup trop de maladresses"

À Néchin, Philippe Deschryver ne remettait pas la supériorité tertroise en question après sa courte défaite sur le score de 0-2 face à Tertre-Hautrage, au leader de la série. Tout au plus, se satisfaisait-il de la résistance des siens grâce à une bonne organisation, et ce, malgré une infériorité numérique pendant quasiment une période.

De son côté, Chemcedine El Araïchi avait le succès modeste. "Nous avons commis beaucoup de maladresses devant le but adverse dont un penalty raté. Carnoy a également réalisé une belle partie. Le score n’est pas net mais nous aurions dû marquer plus de buts. Néchin n’a absolument pas été ridicule. Il s’est battu avec ses armes. Je pense très sincèrement que c’est un promu qui a sa place en première provinciale. Je le vois se maintenir sans problème car il a suffisamment de qualités au sein de son groupe." Néchin n’a rencontré que des équipes hantant la colonne de gauche jusqu’ici. Le plus facile est par conséquent à venir pour les promus.