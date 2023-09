Olympic Boys Frasnes –Rebecq 1-0

Trois victoires d’affilée pour les hommes de Gaby Ouanane qui cartonnent en ce début de saison. Certes, il n’y a eu qu’un seul but lors de cette rencontre face à l’équipe de Rebecq mais les débats étaient loin d’être ennuyeux. Et si le score n’est que de 1-0 au final, on le doit en grande partie à la prestation des deux gardiens. Finalement, tout s’est joué dans la dernière minute de jeu avec au départ, une histoire de décamètre admirablement géré par le coach local. "Même si le match était assez fermé, les occasions n’ont pas manqué et il a fallu deux bons gardiens pour éviter l’ouverture du score, rappelait le coach local Gaby avant de décrire la fameuse fin de match. À une minute de la fin, Rebecq hérite d’une balle de matchsur décamètre. J’ai tenté quelque chose en faisant monter Adrien Altruy, mon second gardien, qui a alors arrêté l’envoi ."

Et tout ça avant une dernière action rondement menée. Sur la relance, Ouchen combine avec le duo Parternotte-Delvaux. Ce dernier permet à Frasnes d’empocher les trois points à 30 secondes de la fin, dans l’explosion de joie que l’on devine. Un vrai coup gagnant du coach mais pas que de lui "Aujourd’hui, c’est la victoire de tout un staff. Pas qu’avec Jonathan Delvaux mon T2, mais aussi avec les autres membres du staff qui réalisent un excellent travail pour le bien de l’équipe. Le bilan de 9 sur 9 est une belle récompense pour tout le club même si ce n’est que le début. Depuis le départ d’Owen Lepez qui est privé de futsal par son club de foot, on se concentre plus sur le collectif et les automatismes", conclut le sorcier des collines.

Bon Air tient sa première victoire

Bon Air Leuze –Cuesmes 8-5

Après deux premières prestations encourageantes en championnat et une bonne réplique à Frasnes en Coupe de Belgique, les Leuzois avaient l’ambition de prendre leurs premiers points de la compétition face à cette équipe de Cuesmes. "C’était notre mot d’ordre dans le vestiaire avant le match, expliquait Olivier Lefebvre. Après deux premiers matchs sans point, c’était le moment d’entreprendre." D’entrée de jeu, Leuze impose sa loi et mène 4-0 au quart d’heure par Benbouzid, Hajaje et Lagant à deux reprises. Un relâchement coupable permet ensuite aux visiteurs de se relancer. À 5-5 à quatre minutes du terme, les locaux reprennent enfin leur domination et émergent sur le fil par Benbouzid (2) et Rhamsoussi. Victoire méritée même si les locaux ont eu très peur ! "On a failli tout perdre à cause de notre baisse de régime en deuxième mi-temps. Malgré tout, on a bien su se reprendre sur la fin. Ces trois points sont importants car ils nous permettent de lancer notre saison", conclut l’entraîneur-adjoint local.

Leuzois à la dérive à Molenbeek

FCB Molenbeek –Futsal Leuze 14-0

Le début de saison est décidément compliqué pour la nouvelle formation leuzoise qui s’est une nouvelle fois déplacée avec un effectif réduit. Dans ces conditions, difficile de résister aux habitués de cette division de N3 qui se montrent sans pitié pour nos représentants. Si les Leuzois se sont bien accrochés en première mi-temps en n’encaissant que cinq buts, ils n’ont pu éviter l’avalanche de buts après le repos. Espérons qu’ils puissent récupérer un groupe plus étoffé vendredi prochain pour la venue de Flénu.