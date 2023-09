Toujours pas de victoire mais toujours pas de défaite non plus pour les Brunehautois qui ont une nouvelle fois partagé l’enjeu vendredi dernier. Certes, un point c’est toujours mieux que rien mais cela ne fait pas vraiment décoller les protégés d’Aurélien Depretz en quête d’un premier succès. "On a réalisé une très bonne première mi-temps avec de bonnes actions de jeu qui auraient pu nous permettre de mener au score. Les rotations étaient bonnes, il ne manquait plus que les buts. Par contre à la reprise, on était complètement à côté de la plaque. On n’était plus dans le match et Jette en a profité pour prendre une avance de deux buts." À 0-2, Brunehaut retrouvait enfin tous ses esprits et entamait sa remontée au marquoir avec un premier but de Nezlioui sur coup franc. Et à deux minutes du terme, Echcharaoui rétablissait la parité pour décrocher un nouveau pont, le troisième en trois sorties. "J’ai l’impression qu’on doit toujours être mené pour réagir. Une fois de plus, il y avait place pour gagner mais en N2, tout se paie cash ! Malgré tout, nous sommes confiants après trois matchs car on voit qu’on a le niveau des autres équipes rencontrées jusqu’à présen t. On découvre cette N2 chaque semaine et le groupe continue à monter en puissance. On n’a vraiment pas à rougir de notre niveau actuel et il ne manque plus que cette première victoire pour que le déclic se fasse", conclut le T2. Un premier succès qui viendra peut-être ce vendredi à Morlanwelz face à une équipe aussi à trois unités.