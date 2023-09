N1: la machine carolo sans pitié pour la Squadra Mouscron

Menée 5-0 après huit minutes de jeu, la Squadra n’a pas vraiment eu voix au chapitre lors de son déplacement à Charleroi. Les hommes de Nicolas Greco ont tenté de faire bonne figure mais il y avait une classe de différence entre les deux formations. "Ils ont été impressionnants dès le coup d’envoi, reconnaissait-il . Il n’y avait rien à dire et à mon avis, ils vont jouer le titre avec Anderlecht cette année. En première mi-temps, on a peut-être été trop respectueux en n’étant pas assez rude mais à part ça, il n’y avait pas grand-chose à faire." En seconde période, les Hurlus ont resserré un peu les boulons, ce qui leur a permis d’atténuer la défaite par Drihem à deux reprises et Morando en fin de match. L’important à présent est de se concentrer sur le rendez-vous qui les attend vendredi à domicile face à Visé. "On misait sur un six sur douze en ce début de saison et, pour l’instant, nous avons trois points. Face à Visé vendredi, il va falloir gagner, on n’a pas le choix si on veut rapidement se placer dans le milieu de tableau. Ensuite, on aura un autre match à Malle où ce serait bien aussi de ramener quelque chose. Chaque année, le niveau de la N1 est de plus en plus élevé, ce qui est une bonne chose pour le futsal même si c’est de plus en plus difficile de rester parmi l’élite", conclut le coach qui aura toute la semaine pour remobiliser ses troupes.