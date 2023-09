Scores: 23-20, 43-35, 57-60, 80-70. Kain: Delannoy 2+0+3+0, E. Salmon 3+2+0+0, Vandam 0+4+0+3, Voiturier 3+0+0+9, A. Bachelard 9+2+9+4, Berthe 0+7+0+0, Delaere 0, M. Bachelard 4+5+0+7, Jegou 2+0+2+0. Neufchâteau: Chalon 2+2+6+0, F. Hissette 0+0+2+0, Schadeck 2+2+3+6, Duquenne 0+0+2+0, Poncin 2+2+2+2, L. Hissette 0, Dubois 6+0+4+0, Lamy 4+6+0+0, Dejardin 4+0+6+2. Arbitres: MM. Lahaye et Cawez.

Les deux équipes étaient invaincues avant de se rencontrer samedi soir. Chacune d’entre elles rentrait dans la partie avec la volonté de ne pas lâcher cette invincibilité. La cadence des échanges était soutenue et chaque tireur se montrait adroit. Ce scénario offrait un score généreux au premier buzzer (23-20). En intérieur, les frères Bachelard ne ménageaient pas leurs efforts pour conclure les actions. L’ASTEK imposait son rythme et rentrait aux vestiaires avec une nette avance (43-35).

Par la suite, les phases de jeu devenaient moins fluides et Neufchâteau en profitait pour revenir dans la partie. Les Kainois répondaient au défi physique engagé par les visiteurs mais semblaient proches de craquer. À 5 minutes de la fin, le marquoir affichait une égalité parfaite (70-70). C'est le moment que choisit Kain pour fermer la boutique et inscrire les 10 derniers points qui clôturaient les débats.

Mathieu Bocquet expliquait cette conclusion positive par la variété de jeu qu’a amené son équipe soudée. "Ce qui est intéressant est que nous ne nous désunissons pas dans l’adversité. On repart en appliquant les consignes grâce à notre lucidité. On était plus agressifs sur le porteur de balle avec de l’entraide et de la présence sur les rebonds. Nous avons été intelligents dans la gestion sans trop nous éparpiller. Nous avons pu provoquer des fautes en alternant notre jeu."

Lucas Voiturier, principal artilleur dans le dernier quart, saluait surtout la solidarité de ses coéquipiers. "On a bien serré le mur défensif dans les dernières minutes. Alex Bachelard a été énorme en intérieur et nous gagnons le match grâce à cela. Nous avons bien géré en nous adaptant à leur jeu sans nous énerver. Le jeu collectif et la défense nous permettent de faire la différence en ce début de saison. On se fait confiance collectivement et chacun prend ses tirs, y compris les jeunes. Nous avons réussi à proposer du spectacle pour les supporters qui nous ont bien soutenus."