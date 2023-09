IP féminine: les Athoises confirment en battant les Montoises

Lucie Lardennois, la gardienne locale, sauvait ainsi ses couleurs à plusieurs reprises pour maintenir un tableau d’affichage à 0-1 au moment du repos. Un dernier rempart qui démarrait mal la seconde période ! Face au pressing de Charlotte Guns, elle manquait sa relance. Contré par l’Athoise, le cuir filait au fond des filets pour le 0-2 à la 50e. "Après ce but, on ne s’est plus créé de réelles occasions tout en ne concédant pas grand-chose à Mons. C’est vraiment un superbe résultat mérité ! Si notre adversaire aurait pu mener après dix minutes, il n’y a aucune discussion quant aux 80 suivantes. C’est l’équipe la plus soudée et la plus déterminée qui est reparti avec les trois points. On a montré de belles séquences de jeu et su faire le ménage quand il le fallait aussi. Les filles ont parfaitement appliqué les consignes et les choix tactiques ont été payants. Un vrai travail d’équipe au sens large, ça fait plaisir de voir un tel résultat sur le terrain", termine Sandrine qui retrouvera dans 15 jours Charleroi B, son ancien club, après un week-end de relâche.