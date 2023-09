Les locaux font le siège de Dannel durant la première demi-heure, sans parvenir à ouvrir le score. Les visiteurs équilibrent alors les échanges et Belbecir en profite pour faire 0-1 (25e). Peu avant la pause, Geldof profite d’un contre pour égaliser. Les Dottigniens monopolisent le cuir en seconde période et Bourouis donne l’avantage aux siens à un quart d’heure du terme. Belbecir se fait exclure dix minutes plus tard. Le match bascule dans les arrêts de jeu, lorsque l’homme en noir accorde deux penaltys très généreux à la 91e et 93e. Janssens ne se fait pas prier et fait 2-2, puis 3-2. Il marquera encore à deux reprises avant les trois coups. "Deux pénaltys offerts, dix minutes d’arrêts de jeu. Cela fait beaucoup à accepter, peste Pascal De Vreese. Au niveau sportif, je retiens le positif: l’équipe a dominé la seconde mi-temps et a travaillé sans relâche. Pour l’extra-sportif, certains événements ne resteront pas sans réponse !"

Moen – Boezinge 1-3

Après 10 minutes difficiles, les visiteurs prennent le dessus. À la 20e, ils bénéficient d’un pénalty que Ponjaert convertit. Moen reprend le contrôle et est proche d’égaliser sur un heading de Djite, sauvé sur la ligne. Après la pause, les locaux égalisent via Gaziano. Le 1-2 tombe à 20 minutes du terme, lorsque Cornette envoie une mine des 30m ! Les "Jaunes" poussent pour égaliser, mais sont surpris sur un nouveau long ballon, que Château expédie au fond. "Je suis déçu du résultat, mais aussi de la manière, explique le T1 local. Nous avons joué par à-coups et nous manquions d’envie."

Jespo Comines – Roulers 1-2

Les locaux entament le match tambour battant et D’Angelo en profite pour faire 1-0 dès la 5e ! Au quart d’heure, Sano profite d’un corner pour égaliser, avant que Hugelier ne fasse 1-2, à la suite d’une erreur de Charlet. La Jespo pousse pour revenir en seconde période, mais D’Angelo et Sarrazyn ne sont pas aidés par les décisions de l’arbitre. Le score n’évoluera plus. "Je n’ai aucun reproche à formuler, explique Mathieu Dejonckheere. Les joueurs ont suivi les consignes et ont tout donné. Trois décisions arbitrales litigieuses sont sifflées en notre défaveur. Le 3/12 est dur à avaler après une telle prestation."

Ploegsteert – Handzamme 3-3

Denduyver fait 0-1 dès la 5e, avant que Hadi ne rétablisse l’égalité peu après la 20e. Les locaux sont à nouveau menés trois minutes plus tard, par les œuvres de Bylo. À l’heure, Cromheecke fait le break et pense conforter la victoire des visiteurs. Les locaux poussent et sont récompensés de leurs efforts par un doublé de Lebbrecht, qui arrache le point du nul à deux minutes du terme.

Poperinge B – FC Houthem 3-2

Houthem a du mal à rentrer dans son match et les locaux en profitent pour ouvrir le score dès la 10e. Goncalves égalise au quart d’heure sur penalty, à la suite d’une faute de main. Leroy fait 2-1 juste avant la mi-temps. Au début du second acte, Goncalves convertit un second péno. Les visiteurs poussent pour l’emporter, mais le gardien local en décide autrement. Le 3-2 tombe à un quart d’heure du terme. "Nous avons perdu le combat physique, explique Thomas Magry. Dommage car nous pouvions recoller au haut en cas de victoire."