Derby Acren - Tournai| Un point à l'expérience pour la Real: "Il y a peu, on perdait des matchs comme cela", rappelle Vinny Mayélé

Le capitaine reconnaissait que son équipe ne s’était pas montrée à la hauteur de l’événement. "Tournai a joué cette rencontre comme un vrai derby. Nous, non… J’avais l’impression que certains considéraient cette rencontre comme une autre. Les Tournaisiens avaient bien joué le coup durant toute la semaine en nous annonçant favoris partout. Ils se sont mis dans la peau d’un outsider. C’est toujours plus facile à gérer. Malgré ça, on a eu plus souvent la possession du cuir en première mi-temps. Mais derrière, on perd des ballons. On encaisse sur phases arrêtées. Ce sont toutes des petites choses qui montrent que l’envie n’était pas vraiment de notre côté. Mais je retiens notre maturité aussi. C’est pour cela que je conclus qu’on ne gagne pas vraiment une unité, mais pas vraiment qu’on en perd deux non plus… On a senti dès les premiers ballons qu’on n’était pas dans un bon jour. Mais on a su revenir deux fois. Avec un peu plus de chance, on aurait peut-être eu la victoire si la frappe de Sonko dans les arrêts de jeu avait pris une meilleure direction. Contre Mons, on aurait certainement pu prendre un point et on ne l’a pas eu. On l’arrache aujourd’hui. Je pense que sur une saison, tout cela s’équilibre. À Rochefort, on a su prendre trois points qu’on n’attendait pas forcément par exemple".

S’il se montrait moins dur que certains, le Français trouvait toutefois que certains points devaient forcément être améliorés par la suite. "On encaisse encore trois buts. C’est beaucoup trop. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de frustration. Denis Dehaene nous a bien fait comprendre que notre prestation n’était pas acceptable. On ne peut s’en prendre qu’à nous. On aurait pu avoir une meilleure semaine après la victoire à Rochefort. C’est dommage de ne pas la bonifier totalement".

Quatre suspendus à Hamoir

Et le derby contre Tournai pourrait aussi avoir des conséquences à plus long terme. Trois joueurs ont écopé des cartons de trop et louperont le déplacement chez la lanterne rouge, Hamoir. Mayélé et Garcia Dominguez ont pris la jaune de trop alors qu’Hammond a pris rouge pour double punition. Des absences qui viennent s’ajouter à celles de Glenn Makoun et Lucas Alexandre. "Mais cela ne m’inquiète pas forcément. Elyes El Koffi a bien remplacé Lucas. On a un banc qui est large. Santiago Solorzano ou Brandon Kalala, pour ne citer qu’eux, ont faim sur le côté. Leur moment est venu. Denis les a prévenus. Il a su concocter un noyau large donc je n’ai pas d’inquiétude. À Rochefort, on a su prendre trois points alors que je n’ai pas joué. Cela va le faire".