D3A ACFF: le Pays Vert confirme qu’il est en forme, Belœil qu’il reste en plein apprentissage

Tout n’a pas été simple toutefois pour Ath qui s’est rendu la tâche difficile à Perwez, ne concrétisant pas ses opportunités. "On s’est mis dans l’embarras tout seul. En plus de ne pas marquer sur nos cinq occasions, on offre le but d’ouverture à l’adversaire. Mais mené au repos, on n’a pas paniqué en continuant à bien prendre le jeu à notre compte. L’égalisation n’était que logique. Et le 1-2 l’était tout autant", raconte l’entraîneur athois Pascal Verriest.

Deux goals de Quentin Hospied qui rapportent trois unités et confirment l’excellente passe que travers le Pays Vert actuellement. "Alors qu’à Perwez, on était privé de cinq éléments (NDLR: Dubois, Mundine, Valenti, Revercez blessés et Vallera suspendu). Malgré les contretemps, ça tourne bien, les joueurs répondent présent. Il y a matière à faire de belles choses même si rien n’est jamais acquis. Continuons juste à relever les défis un à un !" Le prochain est prévu dimanche contre Jodoigne, le quatorzième classé. Rien d’insurmontable !

"Élever notre niveau"

"Belœil est parvenu à tuer le match en doublant la mise juste après la pause." Ça, on aurait pu le dire si la RUS s’était imposée à Arquet, mais les hommes de Jérémy Descarpentries ont eu la mauvaise idée de se faire rejoindre, puis dépasser pour revenir bredouille au final. "Soyons objectifs. On menait 0-2 contre le cours du jeu, confie le T1 de Belœil. Au bout de 20 minutes, Arquet aurait pu mener 3-0. L’a dversaire a touché les poteaux et a loupé un penalty tandis qu’Okombi a sorti des ballons chauds. En début de deuxième, on était mieux et on inscrit le 0-2, après quoi on n’a plus joué. On a reculé, donnant des buts aux adversaires."

Même si la manière n’y était pas, Belœil aurait dû revenir avec les trois points, selon Jérémy. "Quand vous menez 0-2 à 25 minutes du terme, que vous soyez bien ou pas dans le match, vous devez gagner. Or, on est passé à côté et c’est inadmissible. Si on n’élève pas notre niveau de jeu, ça n’ira pas mieux. Mentalement, on doit aussi progresser. Après le match, il valait mieux que je ne parle pas… J’espère que tout le monde prendra conscience qu’il faut beaucoup plus pour gagner des matches en D3. On aurait dû faire preuve de plus d’expérience et de vista."

Même son de cloche chez Raphaël Ryelandt, qui revenait de suspension. "On a complètement déjoué. On a eu la chance de mener alors qu’on n’était pas bien entrés dans le match. Arquet aurait pu ouvrir le score plusieurs fois. Quand ils ont raté leur penalty, ça nous avait pourtant boostés. Le coach nous avait mis en garde à la pause en nous disant qu’Arquet possédait des joueurs adroits devant le but. Ça s’est vérifié après le 0-2. On ne pouvait pas prendre trois buts de la sorte. Une remise en question s’impose. Ce qui s’est passé est très frustrant. On doit bien bosser et prendre trois points à la maison lors du prochain match, c’est important pour la suite."