D2 ACFF| Les gamins tournaisiens sont ados, pas encore adultes…

On peut encore citer Gianni Cordaro ramené par Luigi, auteur d’un fort beau but sur l’égalisation initiale.

Ne pas s’en mordre les doigts

Passons maintenant à l’approche plus carrée de Yohan Brouckaert qui vit les choses de l’intérieur même s’il lui faudra encore une bonne quinzaine de jours pour retrouver les joies du terrain après sa fracture du nez. "Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. En possession, on a fait une super partie. La Real a marqué sur trois possibilités marquées du sceau de la réussite, c’est frustrant (NDLR: mais aussi typique de cette D2 où le réalisme est élevé à hauteur d’institution). Notre débauche d’efforts n’a pas été récompensée, j’espère qu’on ne s’en mordra pas les doigts en décembre en plein hiver quand on va rencontrer les caïds de la série".

Le verdict faisait râler Yohan après un avertissement à Verviers qui n’a pas porté ses fruits. "Je ne peux expliquer le scénario que par un manque de rage de vaincre, de rigueur, de métier. Ça peut arriver une fois évidemment mais pas trop parce que ça nous coûte pas mal de points (NDLR: on rappelle que si on rajoute deux points ce week-end et deux le week-end passé, le compteur des Tournaisiens indiquerait dix points et la troisième place). Je croyais qu’on allait avoir du mal à tenir le rythme de la D2 mais non. Certains joueurs ont élevé leur niveau de jeu, il faut maintenant également y arriver avec la rigueur."

Le capitaine Quentin Piéraert y allait aussi de sa petite analyse. "On craque toujours sur des petits détails qui font mal. On doit absolument apprendre de nos erreurs pour avancer, se battre sur chaque ballon, ne rien laisser au hasard. On prend quand même trois goals, c’est trop. Et avec des nuls, on n’avance pas même si on n’est pas battus. Je crois que c’est une question de concentration. En D2, on sait que chaque écart se paiera. Le positif chez nous, c’est qu’on ne lâche rien ; on est capable de revenir même quand on est mené. Pour le reste, à nous de travailler la concentration, l’expérience et la maturité qui viendront naturellement si on y arrive."