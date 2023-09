D1 féminine: Brunehaut ouvre le bal ce mardi soir à Braine

Attendues samedi à Lummen, les troupes de Jean-François Anderlin reprennent finalement le collier dès ce mardi soir en ouverture du championnat de D1 féminine belge. Les Castors Braine ont en effet sollicité l’avancement du match pour alléger leur calendrier à venir en compétition européenne. En bonne capitaine, Delphine Blanc est impatiente de se rendre dans le Brabant Wallon: "En pleine forme à l’image de l’équipe à l’heure de reprendre les choses sérieuses. On a bien connu l’un ou l’autre petit couac durant la préparation mais dans l’ensemble, le groupe vit très bien et progresse de semaine en semaine. Nos trois joueuses professionnelles (NDLR: deux Américaines et une Italienne pour rappel) font tout le nécessaire pour s’adapter au jeu que nous développons ici et les jeunes bossent dur pour se mettre au niveau. Notre phase d’approche a été marquée par deux succès en cinq rencontres amicales mais être championnes des matches de prépa n’était pas notre objectif. Le but était de travailler nos automatismes, cibler nos faiblesses et les corriger. Nous irons dès lors à Braine sans aucun complexe d’infériorité, sachant que ce sera difficile, mais le but sera d’encaisser un panier de moins que nos hôtes, comme à chaque match. On sait que Braine boxe dans une autre catégorie, et notamment en Europe, on sait d’où l’on vient et où l’on veut aller. L’objectif sera tout simplement de poursuivre le travail entamé depuis début août, mais pas pour autant la fleur au fusil."