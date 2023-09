ACRHO: la victoire pour six secondes à La Gouyasse

Chez les dames, Ophélie Pierre, 53e, a été la plus rapide, en 56.17 et précède la première aînée 1, Isabelle Duvivier, rentrée en 57e position après 56.44 de course. Mireille Duquenne est classée 73e et deuxième A1, en 58.16. Suivie de la troisième de ladite catégorie, Sophie Magnier, 125e en 1.02.50.

Les 20 km de la Forêt de Belœil

C’est ce samedi 30 septembre que se déroulera la… 39e édition d’une classique du Challenge: les 20 km de la Forêt de Belœil ! Le chiffre record de participation, sur les 20,500 km, a été atteint en 2018 avec… 960 classés ! Le Covid fut responsable de l’annulation des éditions 2020 et 2021. Question chrono, Victor Vico a la meilleure moyenne de 3.28 au kilomètre avec 1.10.56, réalisé en 2022. On vous attend nombreux sur le superbe parcours tracé dans la forêt de Belœil.