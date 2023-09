Tournai: Adrien Roulez, Victor Munaut, Albert Minet, Alexandre Kubat, Justin Kubat, Guillaume Kubat, Jules Keunebrock, Mehdi Sidhoum, Geoffrey Dudzinski, Hector Droulez, Nathan Chudy.

Malgré la courte défaite contre La Louvière, Tournai a montré qu’il aurait de la qualité, malgré les quelques départs. Et le CNT l’a confirmé dans la piscine d’un sacré candidat. "On ne mérite pas de perdre de six buts contre Anvers, détaille Justin Kubat. Si on avait joué de la sorte contre les Loups la semaine passée, on aurait certainement gagné. Mais il faut aussi reconnaître que l’adversaire est costaud. Ils ont d’excellents tireurs. Ils ont notamment recruté un gars de Courtrai qui avait terminé parmi les meilleurs buteurs de la saison dernière".

Après deux matchs, le compteur des Tournaisiens indique toujours zéro point. Mais il faut reconnaître que le début de calendrier était vraiment ardu. Vu ce qu’ils montrent dans la piscine, les joueurs de la cité de Clovis seront rapidement récompensés. Sera-ce la semaine prochaine lors d’un déplacement toujours compliqué du côté de Courtrai ?