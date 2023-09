Sonko était déçu après le derby Acren - Tournai: "On n'a pas joué notre foot..."

En provoquant le penalty et en le frappant au fond des filets, Ali Sonko espérait avoir remis la Real dans le chemin devant le mener vers la victoire. Mais Tournai a fait preuve de plus de caractère pour reprendre l’avantage. Heureusement pour les Camomilles, Garcia Dominguez offrait un point en toute fin de rencontre. " On ne mérite pas plus qu’un point. On n’a pas joué notre football. D’entrée, on n’était pas assez présent. Aussi bien sur les premiers que sur les deuxièmes ballons. Tournai méritait clairement la victoire aujourd’hui. On peut donc parler d’un point gagné. On peut se dire qu’on a réussi à revenir au score deux fois. mais on a surtout manqué de concentration. Certains ont pris Tournai à la légère aujourd’hui. Ils pensaient peut-être qu’on allait gagner 3 ou 4-0. Mais je connais Luigi Nasca que j’ai eu à Ath à l’époque. Je savais qu’il allait motiver ses troupes à aller au charbon ".