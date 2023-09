Arbitres: MM. Willems et Nulluy. Scores: 18-18, 37-27, 50-39, 69-53. Maffle: Sciuto 3+7+0+6, Laloy 5+0+0+0, Janssens 2+2+6+2, Dubuisson 4+0+1+5, Majchrzak 0+5+2+0, Meunier M 0+4+0+0, Andries 4+0+0+2, Delfante 0+0+2+0, Devits 0+1+0+2, Vilette 0+0+2+2. Gembloux: Ponsard 2+0+0+0, Reconnu 3+0+2+0, Carretta 0+0+2+0, Vandewalle 4+4+0+2, Marchal D 0+0+1+0, Marchal Y 3+0+2+1, Beyne 3+0+2+3, Deblire 0+0+3+7, Saillez 0, Kouassi 0+3+0+0, Mestrez 0, Piret 3+2+0+1.

C’est sans Antoine Meunier, touché aux adducteurs, que Maffle entame ce premier test sérieux dans sa course au podium. Gembloux affiche de belles ambitions et s’est donné les moyens de jouer le haut de tableau comme en témoigne son excellent parcours en coupe AWBB. Les deux équipes assurent le spectacle dans le premier quart sans parvenir à se départager. Les locaux appuient sur l’accélérateur dans la deuxième période, enchaînent les beaux mouvements collectifs et se montrent adroits à distance à l’image du triple décroché sur le buzzer par Virgile Sciuto après avoir récupéré une ultime possession.

La pression s’accentue après la pause, Maffle combine et empêche Gembloux de recoller. L’équipe locale essaiera d’accentuer son avance mais sans succès. L’essentiel est acquis et les Mafflous peuvent poursuivre leur parcours avec une étiquette de leader qui risque d’en faire l’équipe à battre dans la série. "C’est vraiment super de gagner de cette façon, en mettant de l’intensité pendant quarante minutes, surtout contre un prétendant au titre. On se souvenait de la lourde défaite subie à Gembloux la saison passée et tout le monde avait envie d’effacer cet affront. On envoie un signal fort aux futurs adversaires mais ne nous emballons pas, il faut prendre un match à la fois et continuer à travailler en semaine, notamment sur les phases pour que les nouveaux les intègrent au mieux. On peut espérer que le coach aura oublié la défaite en coupe grâce à cette petite revanche", expliquait Clément Majchrzak.

Perfectionniste comme toujours, Patrick Verdun saluait pour sa part l’excellente défense de son équipe. "Je suis satisfait mais on a joué beaucoup trop lentement lors des cinq dernières minutes. Tout le monde a contribué à ce succès mais j’estime qu’il est normal qu’on gagne chaque rencontre à domicile. Ne nous emballons pas, Gembloux nous attendra de bien ferme au match retour."