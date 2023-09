Rumes – Montkainoise B 2-1

Face à une belle opposition kainoise, les Rumois se mettent en marche prudemment avant de trouver l’ouverture peu avant le repos par Hoel, bien servi par Ogé. Dans la foulée, le tir d’Agatie s’écrase sur le montant. À la reprise, un coup franc visiteur botté dans la boîte est repris victorieusement par Gerin. Les locaux s’énervent et doivent patienter jusque dans les arrêts pour trouver la récompense de leurs efforts par Gobert. Victoire logique même si elle est cruelle pour les Kainois.

Brunehaut – St Jean 1-3

À la 10e, Chantry ouvre le score. Cinq minutes plus tard, St Jean hérite d’un penalty que Laurent se charge d’arrêter. Dans l’obligation de réagir après un début de saison mitigé, St Jean va renverser la vapeur après le repos par Berton et Bausier. À un quart d’heure du terme, Bosquillon est exclu pour abus de cartes jaunes. Tout devient alors plus facile pour les visiteurs qui fixent les chiffres à 1-3 par Cuignet. À noter que les Hollinois auraient mérité d’obtenir deux penaltys qui n’ont pas été accordés par l’homme en noir.

Obigies B – Néchin B 2-2

Au quart d’heure, Vandenhove transforme un penalty qui permet à son équipe de prendre les devants. À la demi-heure, une sortie de défense en trois passes aboutit dans les pieds de Duflos qui égalise. À la reprise, les occasions se multiplient pour Altruy, Foucart et Marlier mais le marquoir reste bloqué à 1-1. À l’heure, un coup franc lointain de Wallez atterrit sur la tête de Detremmerie qui fait 1-2. Obigies pousse et trouve la récompense de ses efforts à la 80e, à nouveau par Vandenhove, le meilleur buteur local depuis le début de la compétition.

US Mouscron – Risquons-Tt B 3-1

Malgré la domination locale, ce sont les visiteurs qui ouvrent le bal par Desloover sur penalty. Le match bascule après l’heure de jeu en faveur des locaux qui inscrivent trois buts par Ait Baych, Abukwaik et Claeys. La logique a été respectée.

Havinnes A – Ere B 2-0

Pas grand-chose à signaler durant une première période pauvre en occasions. Avec l’appui de la descente, Havinnes va s’installer dans le camp adverse et ouvrir logiquement la marque par Abakrim, à l’affût d’un ballon repoussé par le gardien. À un quart d’heure de la fin, la longue remise en touche de Duroisin est exploitée par Mairie qui file droit au but pour doubler la mise. Nouveau succès des locaux qui prennent de plus en plus confiance dans ce championnat.

Taintignies B – Bléharies B 1-3

Après dix bonnes minutes récompensées par un but de Waroux, les jeunes locaux vont s’éteindre peu à peu. Bléharies, plus volontaire, réussit à égaliser à la demi-heure par Detournay. À l’heure, Baisieux donne l’avance à ses couleurs avant de plier le match définitivement à dix minutes de la fin. Les locaux ont déçu car l’occasion était belle de s’offrir une première victoire.

Hérinnes – Herseaux B 2-2

Ballon offert par les Assurances Tesse. La première période se joue sous le signe de l’équilibre et ce sont les visiteurs qui vont prendre les devants juste avant le repos par El Housni. À l’heure, Detrait rétablit la parité. Sur une action rondement menée, Herseaux reprend l’avance par Gouba. L’on se dirige vers une courte victoire visiteuse mais sur un dernier coup franc des 35 m, Baussart parvient à sauver le point du match nul.

P4B: Bruyelle sur le podium

Molenbaix B – Velaines B 5-1

Au quart d’heure, les locaux prennent l’avance par Ndong. Cette avance est confortée avant le repos par le même buteur et Dujardin, auteur lui aussi d’un doublé. À la reprise, S. Bayart atteint le score de forfait. Velaines continue à s’accrocher et réduit méritoirement l’écart à l’heure de jeu par Staesens. Beau derby fair-play et bien arbitré par l’entraîneur visiteur Mickaël Debailleul. Belle opération pour le leader qui se rapproche peu à peu du gain de la première tranche.

Vaudignies – Bruyelle B 2-4

À la sortie du quart d’heure, Fourmy déflore la marque. Les locaux réagissent bien et égalisent à la demi-heure par De Waele. Le doublé de Desauvage permet à Bruyelle de faire le break avant l’heure de jeu. Hanuise se charge de plier le match définitivement et c’est finalement sur un dernier envoi victorieux de Fontaine à quelques minutes du terme que se clôturent les débats.

Wodecq – Quiévrain B 3-1

Le ballon du match est offert par Laurent Brock de l’entreprise "Reno-home". Face à une formation visiteuse bien en place, les visités peinent à entrer dans leur match. C’est donc sur un 0-0 logique que le repos est atteint. À la reprise, Wodecq déflore la marque sur un lobe chanceux de Loprete. Sur un corner botté par Deparis, Lepez double l’avance de ses couleurs. Quiévrain relance logiquement l’intérêt du match peu après l’heure de jeu par Pierronne. Enfin, et pour clôturer un match qui ne restera pas dans les annales du foot, Delain fixe les chiffres à 3-1 dans les arrêts de jeu. Quiévrain méritait mieux.

Anvaing B – Houtaing 4-3

Dès la 5e, Hanon lance les hostilités. Dans la foulée, une erreur individuelle profite à Houtaing (1-1). Durant le premier quart d’heure de la seconde période, le score passe rapidement à 3-3 par Delcambre, Broquet, Hanon et Vanderhaeghen. En fin de match, Houtaing gaspille deux balles de match au contraire des locaux qui vont s’imposer sur le fil par l’entremise de Duvivier. Match épique qui pouvait basculer d’un côté comme de l’autre et coup de chapeau au joueur adverse qui a dirigé la rencontre.

Flobecq – Hérinnes 6-3

Malgré un but d’ouverture visiteur tombé dès la 3e par Kurundzi, les Flobecquois parviennent à prendre le large jusqu’à 5-1 par Maquet, Pot, Siply, Van Cutsem et Perez, soit cinq buteurs différents. Le dernier quart d’heure est animé avec trois derniers buts signés Van Cutsem et Bouvry (2). Sans faire de bruit, Flobecq se replace bien dans le Top 5.

Thumaide B – Havinnes B 0-3

Off-day total pour les joueurs locaux qui sont passés à côté de leur sujet. Tout profit pour les Havinnois qui n’ont pas manqué l’occasion de ravir trois points précieux dans la course aux premières places. Les trois goals ont été inscrits par Doignon à deux reprises et Stremez. Une défaite sans gloire qui remet les pieds sur terre.

P3C: Partage logique pour Wiers

Vacresse – Vaudignies 1-3

Vaudignies a réussi l’exploit d’aller chercher trois points lors d’un déplacement compliqué, alors qu’il était rapidement mené. "Cela a été un match compliqué avec un Vacresse accrocheur, détaille Arnaud Gain. Il y a eu beaucoup de duels au milieu. On rentre à la pause avec le nul. Puis Kostenko fait deux fois la différence en deux minutes. Il marque d’abord un joli lob avant de finir une belle action collective. Ce sont trois bons points pris sur une pelouse où il ne sera pas facile de venir s’imposer. Je comprends pourquoi des gros ont été accrochés".

Quiévrain – Pommeroeul B 3-1

Erdal Yildirim est revenu frustré de son déplacement à Quiévrain, même s’il reconnaissait la domination adverse. "Quiévrain mérite sa victoire. Mais c’est râlant d’être puni sur deux buts inscrits sur hors-jeux flagrants… Cela arrive deux fois en deux minutes et cela nous coupe les jambes. Alors qu’on livrait un match équlibré jusqu’à-là. On prend en plus un 3e but sur une erreur juste avant la pause". Tchoumi relancera un peu l’espoir à la 64e. "On a poussé plus. On s’est souvent approché de leur rectangle. Mais on n’a pas su amener assez de danger collectivement. Quiévrain nous a fait mal en contre à plusieurs reprises. Mais il faut féliciter Sferrazza qui a livré une très belle partie entre les perches".

Wiers – Horrues 1-1

Wiers-Horrues, c’était tout simplement le premier contre le deuxième de la série avant les matchs du week-end. Et dans ce genre de matchs au sommet, c’est souvent du tout ou rien. Soit le spectacle est grandiose, soit on assiste à un choc fermé. Ce fut plutôt la seconde option. "Cela a été assez fermé, reconnaît Frank Castelain. On a connu un premier quart d’heure difficile. Mais sur un contre, on se procure une énorme occasion. Isolé au point de penalty, mon joueur frappe malheureusement au-dessus. En deuxième, on a réussi à mettre plus de pression. Sur un joli solo, Mohamed Ismael nous offre l’avantage. Là, on a un peu trop reculé. On a commencé à subir. À la 85e, on prend un but sur penalty. Il est un peu léger mais sifflable. L’attaquant adverse joue bien le coup en coupant devant mon défenseur. On a encore une belle opportunité en fin de partie. Avec les résultats, tout se resserre dans le haut. Cela promet un joli marathon. Il faudra être efficace contre les équipes moins fortes et solides dans mes confrontations directes".

Thulin B – Belœil 3-2

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour Belœil. Large vainqueur de Vacresse la semaine dernière, les Sangs et Or ont courbé l’échine contre Thulin. Ils étaient revenus par deux fois grâce à Broquet et Ratajczak. Mais Tonni les a punis à vingt minutes du terme.

Meslin GM B – Lens B 6-0

Après un début de saison difficile, Meslin B relève peu à peu la tête. La défaite dans le derby contre Vaudignies n’a pas laissé trop de traces. La JS s’est largement imposée dimanche grâce à des réalisations de Duhoux (2), Platiau, Meijnaert, Deneyer et Dupret.