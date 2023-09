Velaines-Tournai B 2-1

Semaine de montagnes russes sur le plan émotionnel pour Patrick Billiet. Après la déroute de samedi dernier à Estaimbourg B (4-1), le coach velainois avait pris la décision de remettre sa démission. "Qui a été refusée par le groupe et par le comité, raconte l’entraîneur. J’ai donc accepté de poursuivre ma mission et, jeudi à l’entraînement, je pouvais compter sur 22 joueurs qui se sont tous donnés à fond. Le résultat a été immédiat: ce samedi face à une très belle équipe de Tournai B, nous avons livré notre meilleur match depuis le début du championnat. Je suis très content de ce que j’ai vu, et je l’aurais été même si nous avions perdu. Par contre, je continue de trouver dommage d’avoir dû en arriver à démissionner pour obtenir ce que je voulais de mes joueurs."

Dès la première minute, les Velainois ont pressé. La récompense est venue à la 10e sur une tête de Devos consécutive à un centre de Manteau. Tournai B égalisait via Tony Dubois qui, à la 23e, remportait son face-à-face avec Mollet. Velaines trouvait encore la transversale en première armure sur un coup-franc de Defrenne effleuré par le portier tournaisien. En seconde période, Velaines était proche du 2-1, sans concrétiser. Dans l’autre sens, Tony Dubois loupait une grosse occasion de faire 1-2, avant qu’un centre de Lorand ne termine sa course directement au fond des filets, le gardien tournaisien Gabin Parent ayant été trompé par l’écran de Mourad. Nouveau départ pour Velaines dans ce championnat, alors que Tournai fait du surplace.

Bléharies-Estaimbourg B 3-3

Bléharies menait 3-0 après 23 minutes suite à des buts de Charlier, Marghem et un goal contre son camp d’un défenseur estaimbourgeois. "Là, mes joueurs ont cru qu’ils allaient mettre une branlée à nos invités du jour. Ils me l’ont avoué en ces termes après le match", rapporte le T1 de Bléharies, Frédéric Remson. Estaimbourg y a cru et a scoré via Blaton, sur coup franc en fin de première mi-temps, sur corner via Raes à la 47e, avant que le… gardien estaimbourgeois, Benoît Fourez, ne s’ajoute à la feuille de match en marquant sur coup franc depuis son propre camp. "C’est une bonne leçon. Espérons qu’elle ait été apprise," conclut Fred Remson.

Pays Vert B – Taintignies 0-1

Première défaite et premiers points perdus pour le Pays Vert B, des œuvres du promu taintignien. "Je pense que nous aurions pu jouer jusqu’à mardi sans marquer, regrette Dimitri Van Nieuwenhove, le coach des Athois. Nous avons eu la possession de balle, mais avons peiné à nous créer des occasions dignes de ce nom. À l’inverse, Taintignies a marqué à la 35e sur un e phase construite ponct uée par Jordan Menet. Le partage m’aurait toutefois semblé plus logique."

Luingne B – Péruwelz B 5-1

Même s’il a été mené, Luingne B a dominé les débats. "Nous avons été punis dès la deuxième minute sur une erreur de marquage dont a profité Mathias Devaux, raconte Thomas Lamblin, le coach luingnois. Mais ensuite, il n’y en a plus eu que pour nous en première mi-temps. Grâce à un doublé de Lebsir et un but de Boulois, nous sommes rentrés aux vestiaires avec deux buts d’avance. Péruwelz s’est montré plus pressant en seconde période, mais nous avons bien géré, asseyant notre succès grâce à deux buts signés Lobo, tombés en fin de partie."

Risquons-Tout – Rongy 4-5

Pluie de buts à Mouscron. "Menés 0-1 puis 1-2, nous sommes à chaque fois revenus, relate Anthony Lefebvre, le coach de l’ASRT. Puis, de 2-4, nous sommes encore revenus à 4-4 avant de retomber dans nos travers et de concéder un bête penalty en toute fin de match. Reste à se serrer les coudes et à bosser…" Les buteurs du jour: Dubrulle, El Hedad, Chevreau et Guerar pour les locaux, Martinache (2X), Maertens (2X) et Dubois côté rongycien, où Philippe Motte louait "la solidarité de mon équipe et le cran de Maertens, qui a converti le penalty victorieux alors que personne ne semblait vouloir prendre le ballon pour aller le tirer. Nous voici sur un 10/12. Pas mal pour une équipe que beaucoup voyaient à la peine pendant toute la saison."

RUS Tournai – Escanaffles 0-4

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la RUS Tournai. "Après 20 minutes au cours desquelles nous avons développé un bon football, nous n’avons plus montré grand-chose. Nous manquons cruellement d’intelligence de jeu, au contraire de nos adversaires, qui ont su nous punir," regrette l’entraîneur tournaisien, Jean-Marie Sainthuile. Quatre buts et quatre buteurs différents côté escanafflois: Rowie, qui a passé la deuxième mi-temps au but suite à l’exclusion de son gardien, Tola, Imloul et Lecomte.

Montkainoise-Béclers 0-0

Match très fermé entre les deux clubs tournaisiens. "Béclers était venu pour un point, et pas vraiment pour jouer au football, assure Fabrice Leleu, le T1 kainois. Tactiquement, c’est bien joué et c’est ce qui me fait dire que nos adversaires ont mérité leur unité, même si nous avons touché deux fois la latte."

Biévène-Thumaide 1-4

Déjà bien en place la semaine précédente contre le Pays Vert B, Thumaide tient sa première victoire -et ses premiers points – de la saison. " Dès la deuxième minute, quand David Laurent a fait 0-1 sur une frappe qui a touché les trois montants, on pouvait sentir que ça n’allait pas être notre journée, regrette Alain Sterckx, le coach de Biévène. Malgré tout, nous avons égalisé à la 55e grâce à une frappe croisée de Jordi Baele. Malheureusement, nous avons encaissé ensuite deux buts similaires, sur corner repris de la tête, la première fois par Maxime Vaneste, puis par David Laurent à nouveau.

En toute fin de match, alors que nous pressions, Lorenzo Ducoulombier a donné au score son allure définitive. Malgré la défaite, j’ai apprécié la mentalité de mes joueurs après le revers 5-3 à Escanaffles, où nous menions pourtant 0-3. Thumaide n’a clairement rien à faire dans le fond du classement."

Provinciale 3B:Pas de but entre Pommerœul et Meslin

Pommerœul – Meslin 0-0

Match nul logique d’après Benoît Brasseur, le T1 de Pommerœul. "Mais la rencontre aurait plutôt dû se terminer sur un 2-2 ou un 3-3 que sur un score vierge. Toutefois, les attaquants des deux équipes n’étaient pas dans leur meilleur jour ce dimanche. Le terrain sautillant explique peut-être cela."

Jonathan Labie, l’entraîneur de Meslin GM, abondait dans le même sens. "Nous nous sommes créé de belles occasions en tout début et en toute fin de match, mais le réalisme n’était pas présent ce dimanche, pas plus que dans le camp de Pommerœul, qui a aussi eu sa chance de faire 1-0 en milieu de partie."

Isières B – Baudour 2-3

Les Isiérois se sont inclinés face à Baudour, qui intègre le top 3. Pourtant, Isières B avait pris les devants grâce à un but de Thomas Noul dès la 5e minute. Baudour a répliqué aux 16e, 40e et 84e minutes, avant que Julien Terache ne fixe le score à 2-3 dans les arrêts de jeu.

Chièvres-Cuesmes 0-3

Défaite logique pour les Chiévrois face au leader, Cuesmes, pour qui Dylan Boite s’est offert un triplé.

Provinciale 3C: Enghien enchîne

Estinnes B – Enghien B 1-2

Enghien se donne de l’air grâce à sa victoire à Estinnes B, un mal loti. Les Enghiennois ont été menés après trois minutes de jeu, avant d’égaliser à la 35e et de faire 1-2 à la 75e. À noter que le gardien estinnois, Parée, a dû être emmené en ambulance après être mal retombé.