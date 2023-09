Entre deux équipes très nerveuses, les cartons ont plu et la victoire est revenue aux plus réalistes. Premier quart d’heure canon pour Templeuve avec trois énormes possibilités annihilées par Liénard et son poteau alors que les Etoilés ouvrent le score en contre par Palmieri mis sur orbite par Calistri. C’est ce dernier qui double la mise une dizaine de minutes plus tard mettant fin à un cafouillage. Lefevre relance le suspense à quatre minutes de la pause. Ce n’est que logique… Ghiselin rétablit les distances en transformant un penalty dès le retour des vestiaires, Andrisse manque le break à deux reprises et Templeuve revient une dernière fois par Delacroix qui profite d’un mauvais dégagement. "Les plus réalistes l’ont emporté mais dans le sang et les larmes", convenait Stéphane Vandecasteele. Notons que le match se jouait sous les yeux de Julien Dubois qui prendra la succession d’un autre Julien : Collie.

Real B – Anvaing 4-2

Dès la 1re, Mercier fait 0-1. Dix minutes plus tard, Tevel accentue le score sur pénalty. "Une faute de bras discutable, estime Ronny Roelen. À partir du moment où 5 joueurs sont agglutinés dans le rectangle quand le ballon est dégagé ça risque d’arriver". Les Lessinois ont de la ressource et reviennent à égalité. Via Blairon d’abord, dont le premier tir est repoussé puis le second dévié par Desmedt. Et via Rogé à la 20e. "À la toute fin de la mi-temps, une altercation a lieu entre les joueurs d’Anvaing. Leur gardien reçoit un premier jaune pour une faute puis la discussion s’anime et il en reçoit un deuxième. Se sont-ils engueulés entre eux ? L’arbitre a-t-il cru que c’était dirigé contre lui ? Je ne sais pas trop". En seconde mi-temps, les Lessinois vont trop vite vers l’avant et suivent un peu trop la consigne demandée de tenter leur chance. Mais un doublé de Makoun leur permet d’assurer la victoire alors que Rigaut voit rouge comme dernier homme à la 82e et que l’arbitre interrompt le match à cause de nouvelles discussions. "Le match a repris normalement, car il n’y avait aucun problème entre les deux équipes. La première mi-temps avait aussi été correcte".

Ellezelles – Obigies 1-4

Les deux équipes entament bien la partie mais au quart d’heure, Plumes et Joseph font 0-2 coup sur coup. Le premier en suivant une frappe de Samyn relâchée par le gardien, le second d’un centre qui se transforme chanceusement en goal. "Ces deux buts ont été un coup dur. Mais la rencontre est restée équilibrée et on revient dans le match par B.Hajaje sur un centre de Flament", explique Yves Moreau.

Dans une bonne deuxième mi-temps, le tournant du match a lieu avec le tir trop croisé de Moreau face à Spreux. Juste après, Plumes fait 1-3. "On a joué notre va-tout, avec deux grosses occasions pour Hajaje et Moreau, ce qui a permis à J.Spreux de planter le 4e". Marlier effectuant un gros arrêt une fois le score décidé. "On n’était pas inférieur mais on est tombé contre une équipe super efficace. On a regardé les stats après le match, la moitié de leurs tirs cadrés a fini au fond !"

Pays-Blanc B – St.Mouscron 0-5

"Un score un peu forcé. Un 1-3 ou 2-4 aurait été plus logique, estime Alexandre Depraetere. Mais leurs joueurs étaient présents en zone de conclusion. Ils ont cadré 8 tirs et en ont mis 5. On n’en a mis aucun sur nos 3-4 occasions". Lefebvre à la 17e puis Ouali à la 20e font 0-2 à la mi-temps. "On encaisse ces buts dans un mauvais timing, à un moment où justement on se sentait bien".

En seconde période, Ouali ne tarde pas à faire 0-3. Seignez et le même Ouali donnent au score son allure finale. "Malgré la petite claque, on a quand même été bon. On a joué notre va-tout, continué notre foot sans fermer le jeu derrière".

Estaimbourg – Wiers 0-3

Suite à un corner, Wiers se procure trois occasions d’un coup, dont deux sauvées par Oliveira. À la 30e, la tête de Karangwa sur coup-franc est déviée en corner. Dans la foulée, le but de la tête de Devianne sur un centre de Clarisse est sanctionné d’un hors-jeu. Juste avant la mi-temps, la tentative de Saval est détournée. "Wiers était devant. Leur victoire est méritée et indiscutable", précise Philippe Bassilière.

Au retour des vestiaires, Devianne, sur un bel effort personnel, se heurte à Sainthuile. Altruy se procure une première occasion. Oliveira détourne un essai de Saval et sur la suite de l’action Altruy fait 0-1. À la 68, suite à un ballon mal dégagé, Decaluwe sort une superbe frappe pour creuser l’écart. Estaimbourg tente de répliquer par Dubrulle et Devianne mais Sainthuile est bien présent. À la 75, les visiteurs enfoncent le clou via Saval, bien lancé en profondeur par Altruy.

Herseaux – Isières 3-1

"Face à une équipe courageuse à 5 derrière, on a eu le ballon tout le match", détaille Julien Deconinck. Juste avant la pause, Debaere dévie de la tête un coup-franc de Mezzina. "Un but qui nous a fait beaucoup de bien. Ensuite les remplaçants ont fait la différence". Debaere fait 2-0 sur un nouvel assist de Mezzina avant que Faria, monté, assiste Schembri qui fixe le gardien. Suite à une mauvaise relance, Paelinck atténue la marque sur pénalty à la 90e. "On avait procédé à plusieurs changements pour mettre des cadres au repos. On laissait ainsi de la place à d’autres gars qui ont répondu présent. On a une belle profondeur ".

Enghien – Luingne 2-1

"On fait un gros match et on a le pied sur le ballon en première période", lance Jérémy Kina. Sur une action bien menée sur le flanc gauche, Lecomte reprend le centre victorieusement à la 20e. Cinq minutes plus tard, Dupont coupe un ballon remis en cloche sur un coup-franc. "Luingne a ensuite poussé, surtout en deuxième période où on a un peu souffert, mais sans se créer d’autres occasions que celle-ci. Ils ont procédé par longs ballons, du pain béni pour notre défense ". Vers la 60e, Ranieri accroche Lecomte dans la surface: double sentence pour les Cleugnottes, avec une rouge pour le gardien et un pénalty converti par Vrancx. "Dans le dernier quart, avec notre adversaire qui se découvre, on a encore quelques occasions pour tuer le match. Sans les conclure, ce qui est notre défaut cette saison".

Harchies – Esplechin 3-2

"On a gagné difficilement. Un moins bon jeu que les précédents matchs mais les points et l’état d’esprit sont là. Une très belle équipe en face qui nous a été supérieure, je ne comprends pas qu’ils n’aient que 2 points", résume Jean-Charles Fabrel. Harhaz fait directement 1-0 mais Planque réplique à la 9e en suivant bien un coup-franc. Giudice fait 2-1 avant la mi-temps mais Vanstraesselle égalise après celle-ci. Finalement Degallaix suit une frappe repoussée, sans retour d’Esplechin au marquoir cette fois.