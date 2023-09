Les Iguanodons ne partaient pas favoris de cette rencontre face à Boussu-St-Ghislain. Pourtant, le BCB a créé une nouvelle surprise en ce début de championnat. Le coach Mike Mention saluait le festival offensif des siens. "Nous avons tout le temps mené. Boussu n’a rien lâché mais ils n’ont jamais pu revenir. Leur pression nous empêchait de tuer le match. Comme le score l’indique, nous avons été meilleurs offensivement que défensivement avec les 37 points d’un François Deman stratosphérique. Le travail commence à payer et les joueurs se trouvent. Le boulot défensif doit être durci pour résister aux équipes du top. Le derby de Wapi face à Kain promet d’être une belle rencontre."

Mont-sur-Ma. B – Enghien 77-60

Scores: 18-14, 34-26, 58-43, 77-60. Enghien: Mereau 0, Bourleau 6, Kikwaki 16, Samyn 2, Blondelle 15, Dalcq 2, Robyns 5, Godin 10, Demarcq 4, Onuoha 0.

Beaucoup d’observateurs annonçaient Enghien en tant que trouble-fête de la série mais force est de constater que les hommes de Laurent Wilmus ne rentrent pas encore dans ce costume en ce début de saison. Cependant, le coach enghiennois a remarqué quelques améliorations. "Il y a du mieux dans l’état d’esprit et le jeu collectif. Le problème est que nous avons des passages à vide. Nous laissons échapper quelques points lors de chaque quart-temps. Nous n’arrivons pas à revenir à cause de pertes de balles et de shoots ratés. Nos statistiques en finition sont décevantes. Mont-sur-Marchienne est une belle équipe mais les 17 points sont sévères. Ils ont mérité de l’emporter grâce à leur constance."

JS Luttre – Estaimpuis 63-101

Scores: 13-29, 35-50, 52-73, 63-101. Estaimpuis: B. Guyot 15, Lheureux 14, Fiévet 14, Demulder 18, Derock 0, Vandevoorde 2, Cheval 0, A. Guyot 24, Soudant 8, Maiga 6.

Les Sang et Or se devaient de remporter ce match pour se replacer au classement avant de recevoir la JSE Enghien. Le coach Guillaume Barbieux tempérait la teneur de cette victoire. "Nous avons fait le boulot face à une équipe de Luttre assez faible. Mis à part une déconcentration passagère dans le deuxième quart, je suis content de la prestation fournie. Nous ne nous sommes pas relâchés en deuxième mi-temps comme cela nous arrive souvent. J’ai pu mettre en place une rotation. Il fallait gagner avec la manière et c’est chose faite. La poisse reste présente dans nos rangs avec la blessure au coude subie par Xavier Cheval à la suite d’une chute. Nous espérons maintenant qu’Enghien ne va pas se réveiller contre nous." Pour ce match, Enzo Vanhoutte sera de retour dans le noyau estaimpuisien.

Kain B – Quaregnon B 79-58

Scores: 21-12, 37-32, 66-44, 79-58. Kain: Fabbrizio 11, Deconinck 2, Roubière 5, Demaret 9, Agache 18, Lamborelle 6, Bossu 6, Rubrecht 0, Delannoy 0, Delaere 7, V. Salmon 2, Musy 3.

L’équipe B de l’ASTE Kain n’a plus rien à voir avec le groupe en proie au doute qui traînait les parquets la saison dernière. Cette année, les équipes adverses subissent la loi des Kainois au Vert Lion. L’entraîneur Émilien Carion avait la banane après cette victoire face à Quaregnon B. "Mes joueurs ont réalisé un très gros premier quart-temps. Nous étions costauds défensivement. Après un léger relâchement, j’ai remonté les bretelles à la pause et nous avons ensuite pu dérouler notre jeu pour gagner la partie. Nous travaillons tous ensemble en mettant l’accent sur notre cohésion d’équipe."Ce changement de mentalité inspire confiance pour un maintien rapide de l’ASTEK B.