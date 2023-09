L’Estu signe un joli trois sur quatre

Sur sa lancée des play-down, Tournai avait connu un début de saison parfait: deux victoires en deux matchs. L’air de rien, cela laissait l’Estu sur une superbe série de deux succès de suite. Puis, les Tournaisiens ont connu un premier couac la semaine dernière lors de la réception d’Eynatten. Notamment à cause d’une mentalité qui faisait défaut. Le déplacement à Lebekke sonnait donc comme une belle occasion de se racheter une conduite. "On a montré un bien meilleur visage et une belle cohésion de groupe, insiste d’entrée Romain Poix. On est resté focus sur notre groupe et pas sur les éléments extérieurs comme l’arbitrage. Quand on a cette mentalité positive, cela va tout de suite mieux ".

Que onze buts pris en première mi-temps

Les Tournaisiens étaient les premiers à actionner le marquoir. Mais c’est surtout la qualité défensive qui permettait l’EHC de s’envoler. "On se devait de réagir et on l’a plutôt bien fait. On rentre avec un avantage de cinq buts à la mi-temps. On n’encaisse que onze fois en défendant très bien. Cela nous a permis, en plus, de mettre en place notre jeu rapide. Il est toujours aussi efficace. C’est vraiment intéressant quand on peut le déployer".

Le début de seconde période permet aux visiteurs de conserver un viatique confortable. Avant un petit passage à vide… "On a connu un trou d’air d’une dizaine de minutes. Durant cette période, on a en plus subi quelques exclusions de deux minutes. Notre adversaire s’est rapproché à une longueur. Heureusement, on a su retrouver notre solidité défensive. On a pu reprendre notre avantage et le conserver jusqu’au bout. On a joué 50 bonnes minutes. C’est dommage de lâcher pendant une petite période. Mais cela montre aussi où on peut s’améliorer".

Avec trois victoires en quatre rencontres de championnat, l’Estudiantes semble bien lancé sur la route qui doit le mener vers les play-off. La confiance est en tout cas au beau fixe. "C’est un bon départ. Même si je conserve un petit regret de la défaite contre Eynatten. Mais le positif, c’est qu’on a su battre une équipe comme Hubo qui jouera certainement dans le haut de tableau. On n’a pas réussi des résultats que contre des équipes dans le dur. On monte donc en puissance avant d’attaquer les gros morceaux de la série. Cela nous laisse aussi le temps de peaufiner quelques réglages".

La semaine prochaine, les Tournaisiens auront un nouveau joli test lors de la réception de Kraainem. Un adversaire qui vient de corriger Hubo pour signer sa première victoire. "C’est un résultat surprenant. On verra ce que cela donne sur le parquet. En tout cas, on les attend fermement".