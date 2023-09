Sets: 25-14/25-12: 25-17. Péruwelz: Beis, Van Liefferinge, Leroy T, Leroy L, Degand, Delrue, Boulanger, Azor, Guillaume, Tahon, Pépé, Lallouette, Renaud, Besserer Leclercq Coach: Azor. Froidchapelle: Bouillet, Goffard P, Goffard R, Hermant, Marlier, Chapon, Hugé, Lixon, Rousseau, Poucet, Dardenne Coach: Lixon.

Les visiteurs débutent mal la rencontre. Après un premier service raté, ils commettent d’entrée trop de fautes directes à l’attaque face, il est vrai, à un bloc local bien organisé (9-3). Deux séries de services, la 1re de Nathan Van Liefferinge et la 2e d’Henri Degand perturbent ensuite la réception des visiteurs qui se retrouvent complètement dépassés dans les autres secteurs du jeu (12-5). Aurélien Azor, bien concentré sur sa distribution, alimente tous ses attaquants en n’oubliant pas de servir le centre où Mano Besserer fait merveille (16-9). Quelques services ratés n’empêchent pas les visités de continuer sur leur lancée tant leur domination est grande (21-12). Le score en fin de set reflétant d’ailleurs clairement la différence de niveau entre les deux formations (25-14). "J'avais prévenu les garçons que ce serait costaud en face", indiquait après la rencontre Rudy Lixon, le coach visiteur. Avec des joueurs qui ont joué beaucoup plus haut et qui savent où frapper à l’attaque et un passeur d’expérience qui sait accélérer le jeu quand il le faut et réussit souvent à mettre le bloc adverse dans le vent. Je leur ai dit au changement de côté qu’il n’y avait pas de honte à être dominé de la sorte pour une équipe qui évoluait il y a peu en P3 et qu’il fallait qu’ils s’accrochent". L’entame du deuxième set lui donnera en partie raison. Les Froidchapellois se mettent à mieux servir et à se jeter sur toutes les balles en défense, les échanges sont plus longs et le match plus équilibré (8-5). Sentant le danger, Nathan Van Liefferinge est le premier à réagir en zone quatre et aux trois mètres. Comme il est suivi par ses partenaires que ce soit au filet ou en zone arrière, Péruwelz s’envole à nouveau (21-8). Ce qui permettra à Aurélien Azor d’effectuer plusieurs changements sans perturber la marche en avant de son équipe (25-12). "Ils n’ont jamais baissé de rythme et Gwenaël Pépé ainsi que le jeune Achille Tahon sont bien rentrés dans le money time, se félicitait d’ailleurs ce dernier. Cela a été la même chose dès le début du troisième set où on n’a rien lâché". Les locaux creusent à nouveau le trou (6-2). Leurs adversaires qui ne baissent toujours pas les bras jouent alors mieux en passant enfin par le centre. Ce qui leur permet d’atténuer le score (15-13). Le jeu s’équilibre. C’est cette fois Valentin Delrue, intraitable en zone quatre, qui mettra à l’abri ses partenaires. Les Péruwelziens profiteront une nouvelle fois des nombreuses fautes directes en réception et au filet pour finir en roue libre (25-17).