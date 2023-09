Face à la Louvière, Mouscron gagne mais perd à la fois…

Pour sa première officielle à la tête des Dauphins, Akos Biro a connu un sacré baptême du feu. Il a d’abord eu bien des difficultés à reconnaître ses champions de Belgique. Les Hurlus se compliquaient la tâche d’entrée. Mauvais choix et défense apathique (NDLR: deux buts sur rebond après des arrêts de Lepoint) laissaient La Louvière prendre les commandes de la rencontre (2-5). "On a rencontré des difficultés à bien rentrer dans notre rencontre, détaille l’expérimenté Rostyslav Naumchyk. Techniquement, on n’était pas bons. On ratait trop de passes et de tirs. Notre gardien a pris des buts qu’il ne devait pas encaisser. On n’était pas dedans…" Le dernier rempart louvièrois, Dylan Magagnin, était aussi dans un bon jour. "Mais on le mettait en confiance en frappant trop sur lui ". La malchance s’y mettait aussi côté local avec pas moins de huit poteaux ou latte sur une dizaine de minutes.

Quatre minutes en infériorité

La pause, tombée sur le score de 4-6, faisait du bien aux Mouscronnois. Ils replongeaient dans l’eau avec de bien meilleures intentions. Quoirez, Labreg et Grman permettaient au RDM de prendre l’avantage pour la première fois. Mais l’élan était coupé par une phase qui aurait pu changer totalement la physionomie de la partie. Alors que les Hurlus partaient en contre, Grman était retenu sous l’eau par Huart. Lepoint intervenait pour séparer les deux. Il lançait d’abord un ballon sur l’adversaire avant de le repousser (avec véhémence). Après un conciliabule, les arbitres excluaient les trois joueurs. Ils estimaient en plus que le dernier rempart avait fait preuve de violence. Il ne pouvait pas être remplacé durant quatre minutes.

Nathan Mercier aura sauvé la victoire avec un arrêt-réflexe. ©-EDA – Arnaud Smars

L’action étant en cours, Nathan Mercier ne pouvait pas rentrer pour tenter d’arrêter le penalty accordé aux Loups. Nathan Quoirez prenait alors place dans les cages. "Et heureusement, il arrête la frappe. En plus derrière, il nous met des buts importants". Dont celui du 8-6 sur penalty juste avant la fin de la troisième période.

Mais les visiteurs profitaient de leur supériorité numérique pour mettre la pression. C’était 9-9 à trois minutes du terme. Les deux équipes se tenaient alors tête jusqu’à une minute du buzzer final. Alors qu’il ne restait que deux possessions, Mouscron gérait bien la sienne. Quoirez inscrivait le 10-9. Sur le contre, Mercier était auteur d’un époustouflant réflexe pour repousser la balle sur la latte. La victoire était en poche, Quoirez envoyant même un dernier tir au fond. Mais le sentiment était toutefois partagé malgré le succès. "On a bien réagi, surtout à un de moins. On ne pouvait pas se permettre de perdre des points face à un concurrent. On se rappelle qu’un nul nous a coûté le titre il y a deux ans. On a bien réagi en équipe. Mais on va maintenant devoir se passer de notre gardien alors que des matchs importants arrivent". Alexander Grman écope effectivement de deux matchs de suspension alors que Tom Lepoint en loupera… quatre !

Le retour du retraité Callens ?

Michaël Callens troquera-t-il son costume d’entraîneur pour le maillot de bain? ©-EDA – Arnaud Smars

"Il n’y a pas un seul joueur irremplaçable dans l’équipe. Sauf Tom", pestait Julien Donche. C’est d’autant plus important que le prochain week-end prévoit un déplacement à Anvers, l’adversaire présenté comme le plus coriace concurrent aux Dauphins. Il y aura ensuite Malines et Courtrai en déplacement, entrecoupé de la réception de Tielt. Une tuile pour les Mouscronnois en ce tout début de saison car les possibilités sont rares. Nathan Mercier vient de reprendre après quelques années d’arrêt et les deux autres gardiens (U15) sont trop jeunes. Et si la solution venait finalement de la sortie de retraite ponctuelle de Michaël Callens ?