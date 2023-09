Derby Acren - Tournai: "Vu le match, c'est un point gagné", estime Tanguy Fernandes

Faire la différence plus vite

Mais le viatique n’était finalement que d’une unité. Ce qui laissait Tournai dans la rencontre. "Notre adversaire est remonté avec beaucoup d’envie. Il est venu nous chercher très haut en deuxième période. Vu la physionomie, on peut donc dire que c’est un bon point. Voire un très bon point… On ressort déçu. Et ce n’est pas normal dans un derby. Cela veut dire qu’on ne s’est pas donné toutes les chances de gagner. Cela doit nous servir de leçons pour la suite. On doit rebondir à Hamoir et aller chercher à nouveau les trois unités".

Quand on lui fait remarquer que la Real a quand même montré du caractère pour revenir à deux reprises, le défenseur français acquiesce. Mais pour lui, cela ne devait pas arriver. "Oui il y a du positif. On a su revenir à deux reprises. On ne lâche pas les rencontres comme on l’a déjà prouvé plusieurs fois cette saison. Mais si on était plus concentré et plus mature, on ne devrait pas se battre de la sorte. On doit se donner les moyens de remporter des matchs plus facilement. Mais il faut aussi reconnaître les mérites de cette belle équipe de Tournai. Elle a su nous mettre dans le dur. Je pense que pour les spectateurs, cela a été un duel agréable à suivre".

Arrivé à l’entresaison, Tanguy Fernandes a la lourde tâche de prendre la place de Jérémy Obin. Un rôle de mentor qui lui va bien et qu’il compte mener à bien. "Quand j’ai été approché par la Real, on m’a tout de suite fait comprendre que mon expérience devait servir au groupe. Je prends ce rôle à cœur. J’essaie d’apporter des choses à mes coéquipiers. Aujourd’hui, j’ai essayé de les replacer tactiquement quand on avait le ballon ou quand on ne l’avait pas. On progresse mais on va encore devoir monter en puissance au long de l’année. Aujourd’hui, il faut essayer d’oublier le négatif afin de renouer au plus vite avec la victoire".