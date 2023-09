Derby Acren-Tournai: "On va encore dire que Tournai a bien joué..."

À 2-3, les Tournaisiens ont encore essayé de construire, se sont portés vers l’avant alors qu’il aurait fallu fermer boutique surtout face à une équipe de la Real qui accusait le coup mais qui avec quelques jolis manieurs de ballons pouvait toujours faire la différence sur un ballon bêtement perdu.

Les vieux démons de Noah…

Retour une petite année en arrière avec Noah Amury qui est bien monté pour la dernière demi-heure à la place de Mamadou Ba logiquement fatigué pour sa première un peu surprise parce qu’on ne l’attendait pas forcément au coup d’envoi. L’attaquant tournaisien s’est bien démené sans trouver la juste récompense de ses efforts. Un premier envoi a été miraculeusement dévié avant qu’une deuxième grosse possibilité ne se termine sur le poteau ! Le tournant du match puisque la Real a égalisé peu de temps après: "Au moment où je croise ma frappe, un défenseur revient et me gêne juste ce qu’il faut. C’est bizarre: on dirait que je retombe dans mes travers de la saison passée. Je pense avoir effectué une bonne montée au jeu mais il me manque toujours ce but qui libérerait l’équipe et moi également. On manque encore de maturité, on ne s’est toujours pas adapté aux exigences de cette D2 qui fait que la moindre erreur est quasiment synonyme de but. Vivement ce petit but qui me permettrait de lancer ma saison !"

Noah poursuit le parallèle avec la D3: "On a aussi aligné quelques matchs nuls avant d’enchaîner par une série de victoires. Il faut vraiment souhaiter que ce soit pareil cette saison. Les points perdus cette dernière quinzaine, on va devoir les récupérer, il n’y a pas d’autre solution…"